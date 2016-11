Piuma è un film immaturo come i suoi protagonisti

Piuma

Di Roan Johnson

Con Luigi Fedele, Blu Yoshimi, Michela Cescon. Italia, 2016, 98’

A Piuma non ha giovato la presentazione in concorso a Venezia e neanche il titolo, che invita i critici più sarcastici a facili battute sulla leggerezza di questa commedia generazionale. Il terzo lungometraggio di Roan Johnson è una copia tardiva di Juno, con lo stesso tema: due liceali che vivono la gravidanza di lei non come disastro ma come fatto compiuto e sfida. È un film difficile da recensire perché riflette la natura dei millennials che vuole ritrarre: piccoli adulti figli di genitori immaturi, sicuri di sé ma in balia della precarietà, condannati, come i due protagonisti Ferro (Luigi Fedele) e Cate (Blue Yoshimi) a pronunciare battute senza carattere e a tessere una storia che stenta a sviluppare un arco drammatico.