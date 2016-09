Il dolore del paziente deve essere centrale quando si parla di eutanasia

A parte l’ilare futilità di alcuni (Maurizio Lupi: “Erode è tornato”, e chissà cosa starà per dichiarare Beatrice Lorenzin), l’attuale discussione sull’eutanasia dei minori risulta assai interessante. La stessa contrapposizione, per così dire, tra favorevoli e contrari si è rivelata per una volta – e provvidenzialmente – meno rigida e più problematica di quanto fosse apparsa in precedenza.

E tuttavia è come se nella riflessione collettiva rimanesse ancora un vuoto che si fatica non solo a colmare ma, ancor prima, a guardare. Mi spiego: la gran parte delle questioni sollevate sembra di grande rilievo. Anche quella che interpella i soli credenti e che si esprime nell’assunto: la vita è un dono di Dio e solo Dio può disporre di essa. Intorno a quell’affermazione, ruotano le obiezioni più robuste formulate dalla cultura cattolica.

Ma è stato proprio un autorevole esponente di quella stessa cultura a evidenziare come, se così fosse, si tratterebbe della singolarissima anomalia di un dono che resta proprietà del donatore. D’altra parte, è vero che il rovesciamento speculare di quell’assunto non può tradurre il principio dell’autodeterminazione in una sorta di nichilismo egotico e privatistico. Un atteggiamento che spoglierebbe il dono della vita della sua dimensione di acquisto universale, e dunque inseparabile dal rapporto con la collettività, per ridurlo a consumo solitario.

Il dato essenziale

Insomma, non basta dire: la vita è mia e ne faccio ciò che voglio. E questo vale ancor più quando la volontà personale di autodeterminazione è mediata da altri o delegata a terzi (i genitori, in primo luogo), come nel caso di un minore. Ma queste sono le “complicazioni” che solleva chi, come me, è favorevole all’eutanasia, pur se esclusivamente in situazioni estreme e a condizioni tassativamente definite. In ogni caso, la discussione in corso, quanto più si fa sofisticata tanto più sembra sopraffatta da considerazioni “esterne”, ispirate da concezioni antropologiche o ideologiche o teologiche. Tutte importantissime, sia chiaro, ma che rischiano di stravolgere o – appunto – rimuovere il dato essenziale.

Il quale dato essenziale, nella stragrande maggioranza dei casi, è uno e uno solo: il dolore. Accertato che allo stato attuale dello sviluppo delle scienze mediche una quota rilevante di sofferenze derivate da particolari patologie non è sedabile, la questione non può essere elusa. E invece, ancora una volta, il dibattito pubblico, spesso raffinatissimo, ha solo sfiorato questo “fattore umano troppo umano”.

E, infatti, è possibile essere favorevoli o contrari per le ragioni prima richiamate che rimandano a concezioni del mondo e a idee sulla creazione, a categorie filosofiche o a valutazioni medico-scientifiche, ma tutto questo mi sembra successivo – e, dunque, in qualche misura secondario – rispetto al dato materiale prioritario e ineludibile, rappresentato dalla sofferenza fisica lancinante. E non sedabile o mitigabile.