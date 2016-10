Il Regno Unito dopo la Brexit ha un volto poco piacevole

Passate le divisioni della campagna per il referendum, il congresso ha chiarito che la Brexit è diventata la fede assoluta del governo: quando Theresa May ha annunciato che il processo formale di divorzio dall’Unione europea comincerà entro marzo, la notizia è stata accolta con grande entusiasmo.

A disegnare questo nuovo volto è anzitutto la leader conservatrice e prima ministra Theresa May. Durante il congresso annuale dei tory che si è tenuta a Birmingham, la premier ha tracciato la sua visione per la nuova società britannica.

Qualcosa di straordinario e sinistro sta accadendo nel Regno Unito. Dopo i mesi di limbo seguiti allo shock del referendum sulla Brexit, il nuovo volto del paese – quello che avrà una volta fuori dell’Europa – ha cominciato a definirsi. E per adesso non ha tratti molto piacevoli.

Opinione pubblica raggelata Amber Rudd, ministra dell’interno, ha dichiarato che bisogna mettere al primo posto “gli interessi della gente britannica” e ha proposto che ogni azienda del paese renda pubblico il numero dei suoi dipendenti stranieri, in modo da “svergognare” le aziende che non assumono abbastanza britannici.

May ha anche ribadito che il controllo dell’immigrazione – ovvero il divieto di libera circolazione per i cittadini europei che vengono nel Regno Unito – sarà il cardine di ogni trattativa con l’Europa. L’intero congresso tory ha abbracciato una retorica antimmigrazione e le figure di spicco del governo hanno gareggiato nel lanciare proposte in questo senso, inclusa una drastica riduzione degli studenti stranieri ammessi nel Regno Unito.

A Birmingham, d’altro canto, Theresa May ha affrontato anche altri temi. Ha parlato di economia e stato sociale, aprendo in questo caso a posizioni di centro e perfino, almeno in apparenza, di sinistra. Ha avanzato proposte per aumentare la spesa pubblica, rompendo con la tradizionale avversione tory per l’investimento statale. Ha parlato di diritti dei lavoratori, di difesa dei consumatori e di giustizia sociale. Ha criticato i grandi poteri economici, la politica monetaria, e le “élite metropolitane” che non capirebbero le ansie della “gente comune”. Ha lodato i valori patriottici.

Quadratura del cerchio

In pratica, ha confezionato una visione politica che include posizioni di estrema destra sull’immigrazione, posizioni di apparente centrosinistra sull’economia, condite da dosi di populismo e nazionalismo. In questo modo conta di sottrarre elettori da un lato all’Ukip e dall’altro al Labour, già in disfatta per i suoi travagli interni.

Soprattutto, la visione di May – definita “maysmo” da un commentatore del Times – ha l’ambizione di rimodellare la società britannica. Una straordinaria quadratura del cerchio capace di intercettare, perfettamente, le inquietudini della maggioranza che ha votato per la Brexit. I principali nemici restano ovviamente l’Europa, con la sua libertà di movimento dei lavoratori, e più in generale la società globalizzata, troppo aperta e troppo complessa.

Ciò che risulta sinistro in questa visione è il filo diretto che viene teso tra giustizia sociale e attacco all’immigrazione. Le proposte antimmigrati fatte a Birmingham sono emblematiche di un approccio che pensa a una società postglobale, in cui la retorica preferita è quella della protezione delle comunità locali.

Questa protezione appare certo giusta e necessaria. Un posto di lavoro dovrebbe essere disponibile anzitutto per i componenti della comunità locale, ma il criterio per stabilire chi appartiene alla comunità può essere davvero la nazionalità? In questo modo non si superano gli aspetti problematici della globalizzazione; si creano invece spaventose tensioni regressive.