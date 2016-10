La serie Transparent parla di libertà oltre il genere e la sessualità

La saga dei Pfefferman è ricca di sfaccettature. La storia del professore universitario in pensione che rivela di essere una donna transgender (Maura), e delle confuse vite sentimentali dei suoi tre figli, non si distingue perché cerca di estremizzare lo stereotipo narrativo della famiglia disfunzionale. Spicca invece, nella sovraproduzione seriale degli ultimi anni, perché è superbamente poetica, comica, esistenziale. Tremendamente seria e lieve insieme.

Alcune recensioni si sono soffermate sul piacere di ritrovarci di nuovo in compagnia dei Pfefferman, il clan al centro della serie. Altre hanno osservato che la storia si concentra sempre più sul tema della compassione umana e su una forte tensione spirituale. Tutte osservazioni che potrebbero stupire rispetto a una serie in cui spesso, in realtà, a dominare sono l’incostanza e l’egoismo dei personaggi, e in cui la protagonista Maura Pfefferman, settantenne con una smorfia di perenne scetticismo, in una scena di un nuovo episodio dichiara brutalmente: “La vita fa schifo e poi muori”.

Quando la terza stagione di Transparent, una delle serie tv più premiate degli ultimi anni, è uscita di recente su Amazon video (presto sarà anche in italiano su Sky Atlantic), le recensioni sulla stampa anglosassone sono state entusiastiche. “La cosa migliore da vedere in questo momento”, secondo il Guardian . “In qualche modo, alla terza stagione, questa serie riesce a diventare ancora migliore”, ha scritto Slate .

Transparent parla di transizione. Parla di insoddisfazione, di trauma, e della fatica inesauribile di diventare se stessi. Certo, il mondo che descrive potrebbe incarnare gli incubi di chi, in Italia e altrove, per anni ha vaneggiato sul “gender”. Ritrae una famiglia i cui componenti sono tutti impegnati in una ricerca esistenziale nomade, continua, spesso incuranti dei confini fra i generi e le sessualità. Inoltre, rifiutandosi di essere un’apologia e di santificare i suoi personaggi, la serie sembrerebbe quasi confermare l’accusa tipica di certi teorici cattolici: che in un mondo in cui tutto è permesso, l’individuo si perda in un labirinto di desideri egoistici.

In effetti, i membri della famiglia Pfefferman sono assorbiti da se stessi. Sarah, la maggiore dei figli, non esita a lasciare un marito e poi una quasi moglie per seguire gli impulsi della sua indecisione. Josh non riesce a restare vicino alla compagna, la donna rabbino Raquel, nemmeno quando lei ha un aborto spontaneo; nel suo fluttuare, si aggrappa a chiunque entri nella sua vita con l’entusiasmo di un ragazzino sperduto. Ali, la figlia più giovane, dalla carriera incerta, passa come la sorella attraverso relazioni con entrambi i sessi, e alterna momenti di profonda sensibilità con altri di orribile immaturità. Ma proprio nel ritratto di questa umanità, contraddittoria e inquieta, stanno la forza e la portata universale della serie. Transparent è fedele al suo titolo: c’è un trans parent, un genitore trans. E insieme, alla lettera, la condizione di essere trasparenti: ovvero nudi, esposti, vulnerabili.