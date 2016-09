Per il 2017, l’idea è quella di aumentare sia il valore dei premi agevolati (fino a tremila euro) sia il limite di reddito massimo che consente di percepirli (fino a 60mila euro, o addirittura fino a 70-80 mila, secondo le ultime informazioni riportate dal Sole24ore ). Secondo le simulazioni del governo, il provvedimento costerebbe 829 milioni euro: 589 già messi a bilancio in base alle disposizioni del 2016 e 240 (o circa 350 milioni nel caso di ulteriore estensione) dovuti all’ampliamento previsto per il prossimo anno. Il mancato gettito che la detassazione comporta ridurrà le entrate del bilancio pubblico che dovrebbero finanziare la spesa pubblica.

Ancora sgravi alle imprese e non sostegno ai salari Si vuole dunque estendere quanto già approvato con la legge di stabilità 2016 che prevedeva per i soli dipendenti privati una addizionale Irpef del 10 per cento per i premi fino a 2.500 euro e una esenzione totale dei premi erogati dalle aziende ai propri dipendenti sotto forma di welfare aziendale, cioè beni e servizi (principalmente baby sitter, asili, sanità integrativa), per coloro che hanno un reddito annuale entro i 50mila euro.

Ossia: gli aumenti retributivi saranno concessi in base a dei risultati d’impresa e saranno tassati al 10 per cento piuttosto che in base alle aliquote Irpef applicabili al totale della retribuzione. Così ha detto Nannicini al Sole24ore : “I passi successivi potrebbero essere di rendere più ampie quelle agevolazioni fiscali [sui premi di produttività], raggiungendo anche altre platee di lavoratori con un innalzamento del tetto del reddito ammissibile o anche alzando l’ammontare del bonus”.

Già in agosto, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Tommaso Nannicini, ha scoperto le carte a proposito degli incentivi alla produttività: cioè la defiscalizzazione dei premi di risultato, legati alla produttività, per stimolare la contrattazione aziendale e rendere le retribuzioni più variabili.

Nella discussione sulla imminente legge di stabilità (da approvare entro fine ottobre) non poteva mancare il tema della produttività, tormentone d’Italia. Ma stavolta si fa sul serio, puntando tutto su questa parola, soprattutto ora che gli argomenti a favore di sgravi e jobs act si sono esauriti con il susseguirsi dei dati sul mondo del lavoro, in perenne affanno.

Sta per essere approvata l’ennesima politica che in ogni caso andrà a beneficio dei costi dell’impresa e non invece a coprire l’aumento della domanda effettiva che comprende oltre agli investimenti, sia i salari sia la spesa pubblica a supporto delle famiglie e della società nel suo complesso.

Un imprenditore che volesse concedere 500 euro netti di premio di produttività, nel caso di aliquota più bassa in precedenza avrebbe dovuto pagare il 27,5 per cento di Irpef, quindi 637 euro. Nel caso in cui i cinquecento euro fossero detassati come prevede adesso la legge di stabilità, allora basterà versare al lavoratore 550 euro. Le casse dello stato perderanno un gettito pari a 87 euro per lavoratore.

Ovviamente estendendo il beneficio a coloro che guadagnano fino a 60mila euro, i risparmi per le imprese saranno maggiori così come le mancate entrate per il bilancio pubblico, lo stesso che poi finanzia i servizi e beni pubblici. Soprattutto non si capisce perché i lavoratori dovrebbero cedere parte del proprio diritto alla retribuzione, che rientra nella sfera del rapporto di lavoro, in cambio del diritto al welfare, che invece è parte integrante dei diritti universali di un cittadino in quanto tale, indipendentemente dalla sua posizione nel mercato del lavoro.

Inoltre, una tassazione ridotta (al 10 per cento) e uguale per tutti è intrinsecamente regressiva, iniqua e in contrasto con l’articolo 53 della costituzione, secondo cui “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Un lavoratore dipendente che guadagna 20mila euro l’anno e riceve mille euro di premio produttività pagherà le stesse tasse di un collega che riceve lo stesso premio ma guadagna di base 70mila euro.