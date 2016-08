La notte del giudizio mette in scena la voglia di vincere contro i cattivi

Cos’è. È il terzo capitolo di una serie di film a basso budget e alto successo di pubblico scritti e diretti da James DeMonaco, ambientati in un futuro distopico in cui ogni anno in una notte di marzo negli Stati Uniti è sospeso lo stato di diritto e non viene perseguito alcun reato. Questo rito catartico e terribile detto “sfogo” (“purge”), in cui ciascuno può uscire e uccidere o torturare chi preferisce, è stato promosso da un partito nazionalista da anni al governo, i Nuovi padri fondatori d’America, e ha generato una situazione in cui sviluppo, occupazione e sicurezza sono apparentemente in buona salute. In questo terzo capitolo la senatrice Charlie Roan (Elizabeth Mitchell) si candida alle elezioni presidenziali con l’idea di abolire lo sfogo, essendo lei stessa sopravvissuta alla strage della sua famiglia diversi anni prima. Si vota però a novembre, e nella notte del giudizio di marzo i Nuovi padri fondatori cercheranno di ucciderla a tutti i costi.

Il capo della sicurezza della senatrice è Leo Barnes (Frank Grillo), già protagonista del secondo capitolo. Nella notte i due, in fuga da sicari e traditori, si uniranno al gruppo del saggio gestore di un negozio di alimentari Joe Dixon (Mykelti Williamson) per cercare di sopravvivere e salvare la democrazia. Entreranno anche in contatto con una resistenza armata afroamericana, che già si era vista nell’episodio precedente, capitanata da Dante Bishop (Edwin Hodge).

Com’è. L’idea di base della serie è solida ed efficace: prendo il tema della violenza individuale e delle armi, lo porto all’estremo e, come nella fantascienza dell’inner space di J.G. Ballard, faccio fiorire le contraddizioni e le osservo. Nel primo episodio, ambientato tutto nella casa dei protagonisti, era la protezione della famiglia e della proprietà, l’idea dell’altro, con risvolti razziali e sociali, a sostenere un film dove sostanzialmente ci si difendeva. Il secondo capitolo Anarchia. La notte del giudizio, il migliore dei tre, era un film di azione molto più dinamico, ambientato per la strada, dove le idee e la psiche dei personaggi erano messe alla prova dagli eventi. Questo terzo film è decisamente più allegorico, e si concentra evidentemente sul parallelismo tra il contesto politico e sociale del mondo reale e questo specchio deformante. Questo dà a Election year un certo pathos battagliero, ma allo stesso tempo lo rende più pesante.