I migliori videogiochi del 2016

Overwatch Il gioco dell’anno (miglior gioco, miglior gioco multiplayer e miglior studio di sviluppo agli ultimi Game Awards) è il nuovo titolo di Blizzard, l’azienda che produce e pubblica colossi come World of warcraft, Starcraft o Diablo. Overwatch è una nuova piattaforma di e-sport, un ambiente nel quale far fiorire gare, tornei e campionati. I protagonisti di Overwatch sono bei personaggi da fumetti pop, molto ben caratterizzati, animati con classe e progettati per avere il massimo dell’equilibrio di gioco possibile. Al di là delle caratteristiche più tecniche che interessano agli agonisti, il gioco è costruito con una cura e fluidità capaci di renderlo più appetibile per il grande pubblico sia rispetto ai moba (massive online battle arena) come Dota e League of legends, sia rispetto ai classici del combattimento sportivo in prima persona come Call of duty.

Qualche giorno fa Blizzard, con un fumetto ambientato a Natale, ha svelato che Tracer, una delle eroine di Overwatch, è omosessuale. Anche questa scelta, tra le altre, ci ricorda perché Blizzard non è un editore qualunque e i suoi giochi hanno uno spessore che li fa vivere per anni.

Inside

Inside è una delle espressioni più alte dell’arte dei videogiochi, sia negli ultimi anni che in assoluto. È un piccolo gioco danese che viene dopo un titolo promettente come Limbo, e fa di Playdead uno degli studi indipendenti più capaci del panorama mondiale. Inside è bello, emozionante e inconfondibile in ogni suo aspetto, ma effettivamente l’ideazione dell’immaginario in cui si muove il protagonista è uno degli aspetti più stupefacenti del gioco. Ne abbiamo parlato qualche mese fa.

Pokémon GO

Non c’era mai stata una stagione così monopolizzata da un gioco come la scorsa estate, quando tutti sono impazziti per questo titolo di Niantic, The Pokémon Company e Nintendo. Oggi la febbre collettiva di cattura spasmodica dei Pokémon si è placata, ma il titolo rimane unico per portata e trasversalità. Per chi fosse ancora sotto, in questi giorni c’è da catturare Pikachu con il cappello di Babbo Natale.

Mario Run

Nintendo aveva annunciato che avrebbe rinunciato alla propria politica tradizionale, per cui i personaggi e i titoli Nintendo vivevano solo su macchine e in contesti Nintendo. Dopo anni di giochi per smartphone che costano al massimo due euro ma ne valgono uno a dir tanto, arriva Mario e manda a casa tutti. Per prima cosa ha un costo compatibile con il gioco puro e semplice, senza premi, microtransazioni e pubblicità: tre livelli gratis, poi 10€ e giochi quanto vuoi. Secondariamente Shigeru Miyamoto è riuscito a partorire una nuova incarnazione di Mario concepita per questa piattaforma, che si comanda solo premendo lo schermo per farlo saltare, ma che rimane facile e avvincente: ha esportato su telefono il suo vero marchio di fabbrica, cioè il gusto universale dell’immediatezza, unito alle potenzialità infinite della sfida. Nei primi quattro giorni Mario Run è stato scaricato da quaranta milioni di persone.

Uncharted 4. Fine di un ladro

Il colossal degli studi Naughty Dog è arrivato con questo capitolo a una capacità di coinvolgimento che non ha niente di diverso da quella di un bel film d’azione, restando però qualcosa di diverso. Nathan Drake è il vero erede di Indiana Jones, e il personaggio è scritto e recitato con la profondità dei grandi eroi d’avventura. Anche di questo se n’era già parlato.

Dishonored 2

Quando uscì Dishonored nel 2012 fu una sorpresa molto positiva. Il gioco aveva la struttura di un’avventura di azione da percorrere muovendosi di soppiatto e leggendo i diversi ambienti come il più invisibile dei ladri. In realtà si poteva giocare con diversi stili più o meno aggressivi, ottenendo risultati di gioco vari e ugualmente soddisfacenti. Il secondo capitolo, una delle ultime uscite dell’anno, porta a un’altro livello la profondità della serie, inventandosi un’ambientazione steampunk che ricorda le grandezze immaginifiche di Bioshock. I due protagonisti permettono di giocare Dishonored 2 non solo con diversi stili, ma due volte dall’inizio alla fine nei panni di Emily o di Corvo Attano.