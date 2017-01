Arrival rinnova un genere, tra grande industria e cinema indipendente

Il film è tratto da un racconto di Ted Chiang (tradotto in italiano nell’antologia Storie della tua vita ) e sceneggiato da Eric Heisserer (Lights out). Girato a Montréal, Arrival è stato prodotto da 21 Laps Entertainment, società indipendente del regista Shawn Levy. La fotografia è di Bradford Young (1981. Indagine a New York) e le musiche sono di Jóhann Jóhannsson. Presentato a Venezia a settembre e uscito a novembre in gran parte del mondo, Arrival ha avuto un ottimo successo di pubblico ed è considerato uno dei probabili protagonisti dei prossimi Oscar.

Denis Villeneuve si conferma uno dei registi più interessanti del momento, nell’area che sta tra il cinema d’autore e l’industria cinematografica. Arrival è un grande film con star come Jeremy Renner e Amy Adams in stato di grazia, ma il suo tocco personale gli permette di affrontare il tema del dialogo con civiltà aliene in modo originale ed emozionante.

Com’è. Quello del contatto con gli alieni è un tema che il cinema frequenta spesso. Tra i tanti film che lo hanno messo in scena ci sono colossi come 2001: Odissea nello spazio, Solaris, Incontri ravvicinati del terzo tipo e molti altri. Per questo, quando un regista ambizioso si confronta con un soggetto del genere, deve decidere se inventarsi un’estetica nuova oppure aderire a un riferimento noto. Villeneuve opta per la prima e costruisce un ambiente quotidiano in cui trovano spazio gli interrogativi esistenziali. Questa sensibilità è esercitata senza magniloquenza e grandi discorsi. Anzi, Arrival è un film chiaramente sobrio per scelta, dove non si spara mai e non si urla se non è strettamente necessario.

La fotografia livida di Bradford Young ha il compito di togliere di mezzo la rappresentazione evocativa della volta celeste, questi dettagli relativi alle profondità siderali che prescindono dalle vite dei personaggi. Al contrario il cielo di Arrival è sempre coperto, vicino, la luce è bassa e gli incarnati sono poco rassicuranti. Questo perché Arrival è un film di fantascienza esistenziale, che mantiene un tono teso e drammatico per tutta la sua durata ma lo fa con un senso di umanità coinvolgente; tiene lo sguardo, anche nel contesto militare del campo base, sempre su Louise e sui suoi sentimenti, più che sulla geopolitica e sulle scelte di strategia. In un film già di suo molto sobrio e intenso, la recitazione di Amy Adams, che coinvolge con poco ed evita qualsiasi virtuosismo da attrice, risulta semplicemente impeccabile. La musica di Jóhannson passa da campiture di suono scarne e astratte a momenti orchestrali che coinvolgono in modo più tradizionale, tenendosi comunque sempre lontano da John Williams.

Denis Villeneuve è da sempre un maestro nella costruzione di un ambiente che preme sui personaggi e li porta a reagire. Già in Enemy e in Sicario questa dinamica era centrale, ma Arrival dimostra quanto questo tocco d’autore sia adatto alla fantascienza intima di cui Chiang, l’autore della storia, è un maestro. I flashback bucolici e sentimentali di Louise contrastano con il resto e ricordano alcune atmosfere di The tree of life di Terence Malick.