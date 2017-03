Le donne dei videogiochi, da Lara Croft ad Aloy

Per molti anni in tv, nei contesti più generalisti e popolari, si è parlato di due videogiochi, anzi due saghe, e quelle soltanto: Halo e Tomb Raider. La prima era accompagnata da cronache di successi planetari e avventure spaziali oltre i confini dell’immaginario, la seconda era la storia di Lara Croft.

Lara Croft è stata, in grande anticipo sul dibattito di questi ultimi anni sulla rappresentanza di genere nella cultura popolare, un’eroina protagonista di vicende avventurose. Ma prima di essere tutto questo, la protagonista della serie Tomb Raider era un modello estetico sexy, con un corpo perfetto tornito al computer da uomini, cambiato di gioco in gioco per seguire i canoni estetici del momento. È un tema, questo, che ha sollevato spesso Anita Sarkasian, la femminista che si è occupata con più visibilità di rappresentazione di genere e videogiochi, e che per questo ha anche subito minacce e insulti per mesi.

Il corpo di Lara Croft e di personaggi analoghi è sempre stato centrale, sia metaforicamente che di fatto. Era sullo schermo per essere ammirato. Senza addentrarsi in una polemica che comprende posizioni molto diverse e sfumate, si può condividere forse un punto: non è tanto la sessualizzazione del personaggio femminile in sé il problema, quanto l’idea che questa natura attraente e desiderabile sia implicita per le femmine e un’opzione per i maschi.

In prima persona

Ma allo stesso tempo, se da una parte era implicito che chi agiva come Lara Croft giocando a Tomb Raider potesse desiderarla o riconoscere in lei un modello estetico stereotipato, allo stesso tempo Lara era un soggetto molto più di quanto lo fosse Angelina Jolie quando la interpretava al cinema. Questo perché i videogiochi sono un linguaggio che prevede un’immedesimazione strutturale tra chi ha in mano il joypad e il personaggio che fa muovere: il film mi racconta la storia di qualcuno, mentre nel gioco in qualche misura vivo la storia dei personaggi in prima persona.

Da una parte questo impedisce di oggettivizzare la donna fino in fondo, perché costringe a un rapporto d’identità tra chi manovra e chi si muove di conseguenza; allo stesso tempo, proprio per questa ragione le donne sono fisicamente gestite da chi gioca, quindi esiste una forma di controllo implicita che complica decisamente le cose. È comunque vero che io, in un paese come l’Italia in cui si parla una lingua che ha sostantivi e aggettivi declinati per genere, sono un maschio che se gioca a Tomb Raider può “essere colpita” o “uccisa”. Anche solo per dettagli come questo, Lara Croft ha avuto un ruolo controverso ma storicamente rilevante in questa dinamica, molto prima che diventasse di stringente attualità.