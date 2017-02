La buona scuola ha fallito?

La buona scuola, cioè la legge 107 del 2015 , interviene su diversi aspetti del sistema scolastico: cerca di rafforzare l’autonomia delle scuole con i piani triennali dell’offerta formativa, con l’organico dell’autonomia (funzionale alle esigenze della scuola), permettendo ai dirigenti scolastici di scegliere in parte i docenti, rilanciando le reti scolastiche, rafforzando modestamente i poteri dei dirigenti e valutandoli; modifica alcune parti dell’ordinamento, come l’opzionalità nel curriculum degli studenti, l’alternanza scuola-lavoro, il piano nazionale della scuola digitale, gli istituti professionali e la formazione professionale, la valutazione degli studenti, l’inclusione dei disabili, il sistema integrato di educazione e istruzione tra zero e sei anni, il diritto allo studio; prevede un piano straordinario di assunzioni, con un correlativo piano straordinario di mobilità, insieme a una riforma dei sistemi di formazione iniziale, reclutamento, valutazione e valorizzazione dei docenti (il bonus); interviene sulla formazione terziaria, postdiploma, rafforzando gli istituti tecnici superiori e l’alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevede infine numerosi interventi di edilizia scolastica.

Un aspetto contingente L’inizio del nuovo anno, però, ha dato un segnale opposto: il consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura quasi tutte le deleghe della buona scuola , in modo da salvarle avviando il loro iter. Esse contengono alcune tra le cose più importanti e innovative, e questa decisione sembra indicare che si vuole portare a termine il percorso iniziato.

Invece, agli occhi dell’opinione pubblica, la riforma della scuola sembra essersi sfasciata del tutto: prima l’opposizione massiccia di insegnanti e sindacati, poi il malessere nelle scuole dopo l’approvazione, e infine la cosa peggiore: una tornata gigantesca di trasferimenti che ha piombato l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 in una confusione totale, con girandole di docenti, ritardi spaventosi nelle nomine, classi scoperte fino a dicembre. La sensazione diffusa è di un fallimento totale. Il nuovo governo ha provveduto a personificare il sacrificio, cambiando una sola ministra, quella dell’istruzione. Subito dopo, l’accordo tra la nuova ministra Fedeli e i sindacati per i trasferimenti dell’anno prossimo svuota di fatto le norme della buona scuola.

La buona scuola rischia di diventare la vittima sacrificale di questo rito di passaggio. Sul jobs act e la riforma Madia forse il contenzioso è ancora aperto: per il primo, bisogna aspettare di avere cifre più precise (dato l’innegabile aumento degli occupati) e su periodi più lunghi per valutare; la seconda può essere corretta per venire incontro alle osservazioni della corte costituzionale.

Dopo il suicidio rumoroso del governo Renzi, il leitmotiv dell’opposizione (a partire da quella interna al Pd di Speranza, Bersani e D’Alema) è uno solo: tutte le sue riforme hanno fallito. Il jobs act, perché la disoccupazione aumenta e i licenziamenti anche; la riforma Madia perché bocciata dalla corte costituzionale; e soprattutto la buona scuola, perché l’anno scolastico è cominciato in un caos senza precedenti. E così il governo Gentiloni sembra nato per far dimenticare, a partire dallo stile, l’attivismo frenetico e conflittuale di Renzi; e riportare tutti in una lenta, concertativa e rassicurante Italia della mediazione.

Questa rassegna rapida e incompleta serve a ricordare due cose: la legge tocca numerosi ambiti, sui quali era necessario intervenire a causa dei problemi accumulati negli anni (si pensi per esempio agli esami di stato, al reclutamento dei docenti, alla crisi degli istituti professionali); l’opposizione alla legge si è manifestata solo su alcuni punti, per quanto qualificanti (i poteri dei dirigenti scolatici, la “chiamata diretta” dei docenti dagli ambiti territoriali, il bonus per la valorizzazione del merito dei docenti), ma non su tutti gli altri, spesso trascurati o del tutto ignorati.

Quanto al piano straordinario di assunzioni, e alle operazioni di mobilità a esso correlate: è evidente che, benché importante come “misura di emergenza” volta a risolvere il grave problema del precariato, sia un aspetto contingente, non un intervento strutturale. Le difficoltà e gli errori, però, si sono accumulati quasi tutti qui.

Se si lascia da parte questo aspetto, infatti, nel primo anno di applicazione della legge 107 le difficoltà hanno riguardato soprattutto l’alternanza scuola-lavoro, che ha posto enormi problemi di applicazione, ma che quasi nessuno aveva attaccato nella fase di elaborazione. Il bonus per la valorizzazione del merito è stato certo molto contestato, ma alla fine, nell’anno scolastico 2015-16, la conflittualità su questo tema non è stata eccessiva, perché in molte scuole i dirigenti hanno preferito fare scelte condivise. L’altro punto oggetto di violente polemiche, la “chiamata diretta”, è stato applicato in misura molto ristretta, già dall’accordo sulla mobilità dell’anno scorso, quindi non ha creato problemi (e a quanto pare sarà ridimensionato ancora per la prossima mobilità.

Un mostro giuridico

L’enorme quantità di conflitti, e di difficoltà nella gestione, è nata dalla assunzione dei precari delle graduatorie a esaurimento (Gae). Il progetto iniziale del governo era di svuotarle, per chiudere il meccanismo fondato sulla immissione in ruolo per scorrimento, e tornare ad assumere solo per concorso.

Certo, la soluzione era contestabile: da una parte, perché si decideva di assumere in modo indiscriminato molte persone che erano rimaste fuori della scuola o quasi, insomma si rinunciava a selezionare i docenti; dall’altra, perché non sarebbero stati assunti molti precari che non si trovavano in quelle graduatorie. La fondazione Agnelli ha fatto il primo tipo di critica, mentre i sindacati hanno fatto la seconda, chiedendo l’assunzione di tutti i precari della scuola che avessero una certa anzianità. La scelta del governo aveva però una ratio: chiudere quel mostro giuridico che erano diventate le Gae. Nonostante le criticità, nessuno si opponeva all’idea di dare un posto di ruolo ai precari.

I problemi sono nati nell’applicazione. In primo luogo, le assunzioni dovevano tenere conto delle esigenze del sistema scolastico. Per questa ragione sono state elaborate le complicate fasi che servivano a recensire i posti effettivamente disponibili, prima su base provinciale, poi su base nazionale, e poi per il potenziamento.