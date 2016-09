Parlare di scudi umani è solo un pretesto per poter uccidere i civili

In un recente rapporto riservato delle Nazioni Unite, i ribelli houthi dello Yemen erano accusati di aver nascosto “combattenti e armi in mezzo o nelle vicinanze di civili… con il preciso obiettivo di evitare di essere attaccati”.

Gli stati democratici e liberali non sono gli unici a manifestare preoccupazione per l’utilizzo sempre più frequente di scudi umani: a evocare il termine sono anche regimi piuttosto autoritari e alcune organizzazioni locali e internazionali, dalla Croce rossa alle ong che difendono i diritti umani fino alle Nazioni Unite.

Inoltre l’espressione “scudi umani” non è usata solo per descrivere l’uso di civili nel pieno di una guerra, ma anche per parlare di civili in contesti di protesta, da Ferguson negli Stati Uniti, allo Zimbabwe , passando per l’ Etiopia.

Negli ultimi mesi quasi tutti i giorni un gran numero di mezzi d’informazione parlavano di scudi umani in diversi teatri di violenze: dalla Siria, dove i combattenti dell’Is hanno abbandonato la città di Manbij viaggiando in convogli su cui, a quanto pare, facevano ricorso a scudi umani ; al Kashmir , dove “l’esercito e la polizia hanno usato i civili come scudi umani in operazioni contro i ribelli”; fino all’Ucraina, dove i separatisti filorussi sono stati accusati di aver usato gli osservatori internazionali come scudi umani.

Da un po’ di tempo gli scudi umani fanno notizia. Prima dei recenti scontri tra il gruppo Stato islamico (Is) e l’esercito iracheno a Falluja, l’agenzia United Press International ha pubblicato un articolo intitolato “Le forze irachene interrompono l’avanzata su Falluja tra i timori per la sorte di cinquantamila scudi umani”.

Per l’ aviazione militare degli Stati Uniti , per esempio, “è possibile attaccare obiettivi legittimi protetti da civili e considerare questi ultimi danni collaterali a patto che questi danni non risultino eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto che ci si aspetta di ottenere dall’azione intrapresa”.

Dal punto di vista legale il concetto di scudo umano fa riferimento all’uso di civili come armi di difesa in modo da rendere i combattenti o i siti militari immuni agli attacchi. L’idea è che i civili, che sono protetti dal diritto internazionale, non debbano essere utilizzati per ottenere un vantaggio militare.

In termini molto semplici, tutto questo vuol dire che gli scudi umani possono essere uccisi legalmente purché il ricorso alla violenza non infranga il principio della proporzionalità, in base al quale i belligeranti dovrebbero evitare di provocare danni sproporzionati rispetto ai vantaggi militari che prevedono di ottenere.

A quanto pare oggi le forze di polizia di tutto il mondo stanno adottando una prospettiva simile quando si trovano a dover gestire proteste e sommosse. Le motivazioni dell’adozione di questa linea da parte di stati e organismi internazionali sono evidenti: in questo modo le forze di sicurezza hanno la possibilità di allentare le regole di ingaggio, definendo riprovevoli dal punto di vista morale e allo stesso tempo irrispettosi delle leggi internazionali coloro che fanno ricorso agli scudi umani.

Difesa legale preventiva

Tenuto conto dell’adozione strategica e pervasiva dell’espressione “scudi umani”, appare evidente come quest’ultima non sia usata solo in modo descrittivo, per indicare l’uso di civili come armi, ma anche come una sorta di difesa legale preventiva contro l’accusa di averli uccisi o feriti.

In altri termini, se nell’assalto contro il gruppo Stato islamico sono stati uccisi alcuni dei 50mila civili di Falluja, la colpa non è delle forze, sostenute dagli Stati Uniti, che hanno attaccato, ma dello stesso Is, che ha usato in modo illegale e immorale i civili come scudi.