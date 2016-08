Sentite il bisogno di fare ordine? Lasciate perdere

Uno dei misteri dell’era digitale è che siamo in grado di costruire macchine che si guidano da sole e di far twittare gli astronauti dallo spazio, ma non abbiamo ancora trovato un modo decente per organizzare le foto nel nostro smartphone. In realtà, non è proprio un mistero: è che ne abbiamo semplicemente troppe. Prima dell’era digitale, quando nessuno possedeva più di qualche migliaio di istantanee, aveva senso organizzarle in una serie di album. Poi sono arrivati i programmi che cercavano di imitare gli album, e per un po’ hanno funzionato. Ma adesso che è normale tornare da una gita di un giorno con cento fotografie, abbiamo raggiunto il limite.

Naturalmente, lo stesso discorso vale per le email, i documenti elettronici, i siti web che abbiamo selezionato e così via: ognuno di noi dovrebbe gestire un volume di dati che un tempo avrebbe tenuto occupato a tempo pieno un intero ministero. “Passo giornate a sperimentare nevrotici sistemi di catalogazione, tediosi processi di backup e di gestione degli album”, ha scritto di recente Brian Chen sul New York Times, ma alla fine è arrivato alla conclusione che l’unico modo per organizzare le foto è rinunciarci. Meglio caricarle tutte, anche quelle mosse e venute male, sulla piattaforma online meno insopportabile, e poi affidarsi al suo servizio di ricerca per trovare quello che ci serve quando ci serve.

Per quelli di noi che sono maniaci dell’ordine, è una dura verità che dobbiamo imparare da capo continuamente: voler trattare i nostri “possedimenti” digitali come quelli fisici è una battaglia persa. Possiamo passare una vita a cercare di tenerli in ordine ma, come osserva Chen, la spesa non vale l’impresa: ci metteremmo troppo tempo, e ormai i metodi di ricerca sono così avanzati che sprecheremmo ore preziose.