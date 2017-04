Come evitare discussioni con il partner per le incombenze domestiche

Nel suo nuovo libro Drop the ball, un manifesto per le donne che si destreggiano tra il lavoro e un’iniqua divisione delle incombenze domestiche, Tiffany Dufu descrive un fenomeno di cui finora non avevo mai sentito parlare: la “delega immaginaria”. È il meccanismo fin troppo familiare per cui, all’interno di una coppia, uno dei due vede (o semplicemente pensa) che in casa c’è un certo lavoro da fare, lo assegna mentalmente all’altro, non lo informa della cosa e si infuria quando si accorge che l’altro (o l’altra) non ha seguito le istruzioni che non gli ha mai dato.

Il problema qui è che entrambe le parti hanno tutto il diritto di essere arrabbiate. La persona che non ha ricevuto l’informazione naturalmente sostiene che non ci si può aspettare che legga nel pensiero dell’altra. Ma anche l’altra è giustificata nel sostenere che non dovrebbe essere necessario dire tutto: quando due persone vivono insieme, il lavoro di squadra prevede che ognuno si accorga di quello che c’è da fare, senza bisogno di dirlo.

Così si prepara lo scenario per uno dei peggiori tipi di lite di coppia: quello in cui entrambe le persone hanno ragione.

Leggere nel pensiero

Nella mia vita ho vissuto tutti e due i ruoli, ma Dufu non sbaglia quando dice che di solito c’è una netta divisione tra uomini e donne, che di solito sono quelle che attribuiscono le deleghe immaginarie, mentre gli uomini sono quelli che non leggono nel pensiero (Dufu racconta di quella volta che aveva deciso di non dividere e mettere in ghiacciaia un pezzo di manzo, come fa di solito, ma di lasciare il compito al marito. Qualche giorno dopo, il manzo era ancora in frigo, puzzava e aveva dovuto buttarlo).

Questa, dice, è l’inevitabile conseguenza del fatto che, anche tra le giovani coppie che dividono i lavori di casa e la cura dei figli, qualche disuguaglianza rimane sempre: i mariti devono essere ringraziati per il loro “aiuto” se fanno un pizzico di più dell’uomo medio, mentre le donne si addossano ancora quello che gli psicologi chiamano “il compito di preoccuparsi”, cioè di tenere d’occhio tutto quello che c’è da fare.