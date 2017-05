Una vita senza rimpianti

Una delle cose che molte persone ci dicono quando diventiamo genitori è che dovremmo goderci i primi mesi e anni di nostro figlio, perché passano in fretta. Penso che quasi tutti lo dicano con le migliori intenzioni, ma c’è una piccola minoranza che si diverte a spaventare i genitori su quello che verrà dopo.

Comunque è un consiglio utile, soprattutto se siete persone che, come me, cominciano a porsi un mare di domande: me lo sto godendo abbastanza? E se non è così, un giorno me ne pentirò? Questi interrogativi, inutile dirlo, sono incompatibili con la possibilità di godermi veramente mio figlio, cosa che probabilmente stavo facendo fino a poco prima che qualcuno me lo ricordasse.

C’è un irritante paradosso in questo tipo di situazioni: se ci sforziamo troppo di cercare di evitare i rimpianti, rischiamo di passare troppo tempo a preoccuparci di quelli futuri, e questo è un modo sciocco di passare il tempo, quindi un giorno ce ne pentiremo.

Il che, naturalmente, vale per qualsiasi aspetto della vita: il tempo che ci è concesso di passare su questa terra è breve, quindi è importante usarlo bene, ma chiederci continuamente se lo stiamo usando bene non è un modo per usarlo bene.

Paure da imbrigliare

Una vita esaminata minuto per minuto non vale la pena di essere vissuta (inoltre, secondo alcune ricerche, la paura di avere rimpianti in futuro rende le persone ostili a qualsiasi rischio quindi, oltre a sprecare il loro tempo a preoccuparsi, è probabile che prendano anche decisioni troppo caute delle quali si pentiranno).

“La paura è temporanea, il rimpianto è per sempre”, dice un vecchio motto degli esperti di autoaiuto, che mira a incoraggiare le anime timorose a superare le loro ansie. Ma funziona solo se riesce a imbrigliare un’altra paura: quella che sul nostro letto di morte ci pentiremo di non essere stati più coraggiosi. Il che non è un grande passo avanti: forse vivremmo una vita più eccitante, ma saremmo sempre spaventati.