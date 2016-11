Francois Fillon, da eterno secondo a leader del centrodestra in Francia

Il 4 giugno 2005 alla redazione di Le Monde era un pomeriggio caldo, nervoso e relativamente poco attivo. All’Eliseo Jacques Chirac e Domenique de Villepin, che era stato appena nominato primo ministro dopo le dimissioni di Raffarin, stavano formando il governo. In boulevard Blanqui, sede del giornale, aspettavo i risultati delle trattative. “E se facessimo un giro di chiamate ai vari ministri per sapere chi rimane e chi parte?”, aveva proposto la caposervizio.

In momenti del genere è molto facile parlare con un ministro, ex o futuro. Di solito hanno il cellulare a portata di mano, pronti a rispondere nel caso venga annunciata la loro nomina o la loro sostituzione. François Fillon, ministro dell’istruzione nel governo dimissionario aveva risposto subito. Aveva appena ricevuto la telefonata di Chirac che gli annunciava di essere stato escluso dalla nuova squadra. Era amareggiato. Io gli chiesi solo una cosa: “Come va?”.

La sua risposta era stata immediata: “Male. Chirac mi ha chiamato. Non ha detto una sola parola sul mio lavoro. Quando verrà l’ora di fare il suo bilancio non si salverà nulla se non le mie riforme. Cacciandomi dal governo hanno fatto di me il futuro direttore di elettorale di Nicolas Sarkozy”. Avevo riattaccato stupito ed eccitato per l’informazione: “Grazie François”. In futuro Fillon parlerà di uno scatto di “rabbia e di vanità” ma non smentirà mai le sue parole.

La scaltrezza dell’eterno secondo

Bisogna riconoscerlo, fino ad allora Fillon era sfuggito ai radar dei giornalisti politici, più occupati a cacciare le grandi belve feroci che la piccola selvaggina. Eterno secondo, lo avevamo conosciuto tra i collaboratori dell’ombroso e statalista Philippe Séguin, poi del mellifluo e liberale Edouard Balladur e, infine, del bonario e scaltro Chirac. Provinciale discreto, figlio di notaio, cattolico appassionato di corse automobilistiche e di giacche Barbour, deputato dal 1981, era considerato come il perfetto politico calcolatore e prudente, che fa avanzare con cautela i suoi pedoni sulla scacchiera. Insomma, il piccolo François non occupava le prime pagine dei giornali.

Ed ecco che all’improvviso si schierava per colui che gli somigliava di meno, quel Sarkozy, parigino e volubile, cinico e duro, provocatore e appassionato di ciclismo. Di colpo Fillon si era trasformato in un conquistatore! Basta con i giochini, basta con le tattiche prudenti e ragionate. Nell’arco di un pomeriggio, quel 4 giugno 2005 si propose come abile stratega e pronto a giocare il tutto per tutto. Il posto di direttore della campagna elettorale di Nicolas Sarkozy sarebbe stato un trampolino per arrivare a essere primo ministro, e di sognare l’Eliseo.