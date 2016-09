1. Diana Gordon, Woman

Quando ha lanciato il singolo in tv si è un po’ autocensurata, skippando la parolina forte nel verso “one hand on her pussy and the other on her Harley”. Questo non ha intaccato la potenza rnb di female empowerment della performance né del singolo. Uscita dalle formation autoriali di Beyoncé, ha l’aria di una replicante di Diana Ross con una mano di rock’n’roll raffinatamente grezzo alla Jack White. Ad ascoltarla è forte, e a vederla (meglio la performance televisiva su YouTube rispetto al singolo su Spotify) si ottiene l’effetto “è nata una stella”.

2. Joan as Police Woman & Benjamin Lazar Davis, Broke me in two

Spezzatino di Joan, cantante di soul bianco e autrice che da dieci anni tutti si grattano la testa a chiedersi se sia una genialoide o una poseuse, però simpatica. Sarà la sua pianola elettrica squinternata, le ispirazioni pigmee e l’abitudine a coinvolgere collaboratori bravini. Merita di essere vista la clip, che sembra la sigla di una di quelle miniserie su Netflix che svaporano dopo una breve stagione di curiosità generale. Invece è un teaser del suo nuovo album Let it be you, che esce a novembre.

3. Dua Lipa, Be the one

I baracchini in riva al mare che sono casse di risonanza dell’ovvio hanno fatto moltissimo per questa artista albanese-kosovara trapiantata a Londra nella stessa scuderia pop di Lana Del Rey. Più che stare a vedere il sound of 2016, ci si deve arrendere all’evidenza e all’eleganza del timbro dance-soul così smaccatamente anni ottanta di questo singolone estivo che non concede nulla al populismo latino ma lo trascende in un languore nostalgico da ricordi balneabili. Occhio, che a riascoltarla in città viene un tuffo al cuore senza più il mare intorno.