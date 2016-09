Forza foresta

1. Skye | Ross, Light of gold

La voce dei Morcheeba, il chitarrista dei Morcheeba, la moglie del chitarrista dei Morcheeba che fa i cori, il figlio della voce dei Morcheeba alla batteria. Vabbè, magari i Morcheeba con la loro inventiva soul-electronica erano un’altra cosa. Però questa musica così rilassata è quello che ci vuole per dondolarsi in veranda e assistere alla fine delle ultime giornate estive. Poi forse non ci sarà l’azzardo, l’esperimento, l’ardire: ma a volte è bello avvoltolarsi nella comfort zone, una voce con l’anima, quattro strumenti puliti, la chitarra che piagnucola gentile.

2. Dub Fx, The birds and the bees

Uccellini, natura, molto drum’n’bass, beatbox, tutta salute: la vita a bordo di un furgone equipaggiato di apparecchiature per registrare e manipolare suoni ha portato bene a questo maestro dj e street artist itinerante di Melbourne, il suo suono arioso si distingue dalla prosopopea urbana del genere da cui parte: un dancehall misto dub su cui, agli angoli della strada, improvvisava rime per accalappiare pubblico. Nel suo ultimo lavoro, Thinking clear, si circonda di musicisti veri, coltiva canzoni organiche, cresce, positivo, in mezzo a una foresta.

3. Sior Mirkaccio Dettori, Burlesque safari

Versione exotica della Città delle donne, con il protagonista (pianista, fisarmonicista, cabarettista e dj) nella foresta delle donne discinte: mancano solo i gorgheggi di Yma Sumac per l’estasi del pecoreccio. Questo buscaglionesque intrattenitore dai baffi a manubrio, uscito da un universo parallelo di comiche, galeotto con l’uniforme a strisce e piume di struzzo, è più forte di un moderno trattor! Come avrà facilmente modo di osservare chiunque ponga sul fonografo il suo primo album I tempi belli non tornano più. E bando al pessimismo, orsù!