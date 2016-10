Provocatori audio

1. Zen Circus, Pisa merda

Memorie dal sottosuolo, dagli stessi autori di Andate tutti affanculo: la band pisana, con sprezzo dell’anger management in fatto di titoli, offre qui una prova di maturità. Anche nell’adottare lo slogan preferito dei livornesi in chiave di amarcord personale, ché in coda, con l’ausilio di annunciatori stile meteo, si suggerisce che ogni provincia è cacca allo stesso modo. In un album intitolato La terza guerra mondiale è quel che passa per divertissement, ma con una nota amara di vissuto che aggiunge rughe di profondità a un rock rabbioso e disciplinato.

2. Losburla, Il tuo cane veste Prada

Reprimende con erre arrotata di matrice gucciniana ma intinta nel profondo barolo della provincia piemontese, in un album, Stupefacente!, più scarno di una bagna cauda. Prodotto in stile post-rustico come nei bar coi tavolini arrugginiti ad arte, così adatto ai tempi e al mood. Suoni grezzi, sequenze oniriche e funghi magici, qualche bicchiere quasi in ogni canzone, alito da Diavolo rosso; a rifuggire i demoni delle apparenze, le facce da like, le inerzie esistenziali, e la scelta dello sfondo scrivania come forma digitale di pettinatura delle bambole.

3. Merkel Market, Trema uomo cauto

“Odio l’indifferenza delle persone quiete”. È dura, è durissima, è hardcore punk alla milanese questa band che si propone come un ipermercato antitutto della molestia sonora, del disagio, degli incubi. La tua catena è il titolo di un album ipermercato del pesante che allinea due bassi, una batteria, una raffica di 17 brevi brani. Ci vuole allenamento, sprezzo del decibel e forse anche qualche predisposizione masochista per riuscire ad apprezzare le sfumature, i cambi di ritmo, le dinamiche variabili, perfino certi fulminei inserti psych-orientaleggianti.