Caipirinha all’italiana

Barro (con Serena Altavilla), Vai

Più o meno una volta all’anno c’è una riscoperta del Brasile. Ora c’è Barro, un pernambucano di Recife che con l’album Miocardio mostra quella combinazione di cuore e muscolo che, da Tom Jobim in qua, torna sovente a incantarci. Lui cerca l’identità nelle collaborazioni, coinvolge produttori diversi e ingaggia duetti con donne di varie nazionalità, come la vocalist dei Calibro 35 in una versione semi-italiana del suo primo singolo. Speriamo la usino almeno come sigla di un programma di calcio non troppo fesso, tipo Tiki taka.

2. Raphael Gualazzi (con Malika Ayane), Buena fortuna

Nel duetto faux bossa stile scalo a Rio (ancora meglio del tormentino pseudo-Battiato che tanta fortuna estiva ha avuto), ecco un plausibile autoritratto di questo artista dotato e onnivoro. Camaleonte e cuorcontento per un intero album (Love life & peace), sempre alla maniera di qualcuno o qualcosa. La sua stessa titolarità viene in qualche modo resa incerta dalla dicitura in testa alle note di copertina: “Un progetto di Caterina Sugar Caselli”. Ma anche se è un Frankenstein ottimizzato per il pop d’intrattenimento, è simpatico.

3. Afasol, Rio de Jannelli

È la sigla ufficiale di Capire Giannelli, pagina Face­book dedicata alle esegesi del vignettista del Corriere della Sera. È una piccola consorteria cult livornese il cui vero habitat è il suo universo estetico fatto di grisaglia, stringate falliche e agiatezze estinte dagli anni cinquanta. Mediante il riciclo di un antico spot dell’Amaro Cora con saggio di danza, tutto ciò è reso in una breve, lenta bossa nova con loop di fax e un recitativo, affidato a voci sintetiche, che è anche un omaggio a Paolo Conte. Una sinestesia tanto azzeccata da mandare in solluchero.