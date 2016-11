Neapolitaner

Nuova Compagnia di Canto Popolare

Napulitane

È come la sigla per 50 anni in buona compagnia, che è l’eloquente titolo del nuovo album della formazione partenopea. Mezzo secolo di collettivismo e tammurriate in due cd: uno con pezzi nuovi di zecca, uno di pietre miliari tirate a lucido in compagnia di superospiti come Eugenio Bennato o Carlo d’Angiò, che se n’è andato da poco. Suoni in purezza con un tocco di aspirazione al classicismo. Uno dei tanti folk del nostro sud, che negli anni si è dimostrato il meno incline a lasciarsi contenere entro confini regionali.

Enzo Avitabile

Napoli nord

“Meglio ’na tammurriata ca ’na guerra”, proclama Avitabile, incursore del sassofono in decenni di pop italiano di qualità (come imprinting ci si ricorda Sono solo canzonette di Edoardo Bennato). Negli ultimi anni si dedica a una personale fusion tra la sua città e i suoni del mondo in cui ha inzuppato l’ancia. Rieccolo con l’album Lotto infinito in cui si gioca con numeri di Francesco De Gregori e Giorgia, Caparezza e Daby Touré, Renato Zero e Paolo Fresu. Un caleidoscopio di qualità, suoni e sensi; italiano, arabo, africano, americano, napoletanissimo.

Francesco Di Bella

Blues napoletano

Rispetto ai precedenti è meno autocelebrativo, più intriso di un presente dimesso, più vicino alla vera vita nella Nuova Gianturco, come da titolo dell’album. C’è chi si chiede perché sia uscito dal gruppo di cui era leader, gli apprezzati ma sottovalutati 24 Grana. Ma la sensazione è che segua un suo percorso naturale e racconti in modo diretto e maturo la lotta quotidiana per far quadrare conti, amore e dignità, in una dimensione di neo-neorealismo più interiorizzata. Ne esce forse il racconto più vero e convincente della vita di adesso nella nuova Napoli.