Ottanta millennial

1. Klimt 1918, Take my breath away

Un colpo al cuore da Top gun: per chi era ragazzino negli anni ottanta questa fu (insieme a Up where we belong da Ufficiale e gentiluomo) una delle grandi power ballad esplose da un film (per giunta era di Giorgio Moroder, a cui fruttò un Oscar). Fa piacere ritrovarla in buono stato, sia pure sottoposta a trattamento Twin peaks (piano elettrico solitario, batteria con gli echi, strascichi di chitarra shoe-gaze), da questo ambizioso gruppo che con Sentimentale Jugend (due album, una parola per uno) prova a tracciare una mappa di memorie e nostalgie di giovinezza.

2. Savoir Adore, Beautiful silence

Una nenia che fa risvegliare negli anni ottanta, con quei tonfi di drum machine che sapevano smuovere ciuffi diversamente biondi, quei sintetizzatorini un po’ Alan Parsons Project epoca Eye in the sky, tutto così piacevolmente ovattato e dance che basta chiudere gli occhi per ritrovarsi in una dimensione parallela. Invece siamo tra bravi ragazzi di Brooklyn, un duo di rifugiati del dream pop, Paul Hammer e la sua musa in carica, la tastierista-cantante Lauren Zettler. Cambiamenti importanti, metabolizzati in passaggi di pura beatitudine sonora.

3. Canova, Maradona

Di cosa parliamo quando parliamo di Maradona? Di un’epoca, una felicità, un sogno in dissolvenza? “E non parlarmi di calcio, sai che quelli come me preferiscono giocarlo a piedi nudi senza più badare a niente”. Dream pop alla milanese con questa band e il suo album dal titolo sorrentiniano (Avete ragione tutti), che al ripescaggio di suoni dance pop dai soliti favolosi anni ottanta unisce una capacità cantautoriale di rimescolare le carte dell’attualità con sensibilità postveritiera e titoli passepartout tipo Brexit o Expo. Chissà come si evolveranno.