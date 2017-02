Italiani stranieri

1. Mannarino, Gandhi

“Andiamo nelle fabbriche cinesi in mezzo ai campi calabresi pomodori di Ragusa li raccolgono gli addetti di Mahatma Gandhi”. Ballata tra scuole di borgata, cacche di vacca sacra, battiti di mano, sitar indiano, la vena di veleno per i “Gandhi magazzini” e il predicozzo verso la fine: però chi c’è in giro con le qualità di Mannarino? Nel suo ultimo album Apriti cielo il suo orecchio molto centroitalico salta frontiere e si apre a ritmi brasileiri, ombre africane, planando di qua e di là. Forse perché, come in Frontiere, ha brutti presentimenti sul qui e ora.

2. Antonio Dimartino e Fabrizio Cammarata, Verde Luna

In Un mondo raro (album e romanzo biografico, edizioni La nave di Teseo), confluiscono il lavoro e la passione di due cantautori palermitani (entrambi classe 1982) per Chavela Vargas, la cantante (1919-2012) che fece sbroccare Frida Kahlo e con lei mezzo Messico, e più avanti pure Almodóvar, interpretando, da donna, le canciones rancheras in cui il maschio sublimava i suoi desideri e appetiti. Le versioni italiane sono preziose e capaci di restituire i sapori dell’eterno voluttuoso menù di anelito, penombra, dolcezza e dolor.

3. Dorian Gray, Resta a vederlo morire

Sparse per Moonage mantra, il nuovo e notevole album di questa band da pregiata new wave cagliaritana in giro da oltre vent’anni, ci sono citazioni di Burroughs e live registrati a Berlino, c’è Blaine Reininger dei Tuxedomoon che canta in italiano, ci sono prove d’identità alternativa della band tra liriche in inglese e trattamenti psicoelettronici. Al centro di tutto c’è questo pezzone che nasce da un rimuginare sul replicante di Blade runner, ma, sulle ali dell’emotivo baritonale cantato di Davide Catinari, atterra nella cassa di risonanza del presente.