Consolare i presi male

Fabri Fibra, Ringrazio

“Mia madre non voleva che in casa ci fossero animali / E infatti una mattina mi sveglio e non ci sono più i miei gatti”, “che mi fumava in faccia”, “che non voleva uscissi con una ragazza” e che diceva “mi fai schifo, animale”. Preso male, causa madre. La diss song per la genitrice complicata arriva in fondo all’album Fenomeno. Il precedente più ovvio è Eminem, ma certo non si può dire che Fabri sia da meno: ogni grande rapper è infelice a modo suo. E il disagio quasi fisico che si prova nell’ascolto ne è la conferma.