Persia e lambrusco

1. BowLand, Boof

L’ombra volatile del narratore al centro de La civetta cieca, febbrile visionario romanzo pubblicato nel 1936 da Sadegh Hedayat, fornisce titolo e ispirazione all’unico pezzo cantato nella lingua madre dai BowLand, trio di ragazzi cresciuti a Teheran e sbarcati a Firenze, dove hanno inciso il primo album, Floating trip. Una scia di Persia nella voce di Lei Low, cantante, illustratrice e autrice dei testi, tra atmosfere di trip elettronico, zona Portishead o Moloko, strutture ricorsive, trame mediorientali, soffi di didgeridoo e attimi di suspense da cinema.

2. Arbos, L’uomo in rivolta

Un Dylan Thomas per parlare di Albert Camus che si schianta con la sua Facel Vega contro un albero. Un rock con l’impegno e la erre arrotata, la passione e la cocciutaggine, con il cantante Lorenzo Calza, uno che nel tempo non libero sceneggia fumetti da Bonelli e ha il piglio da Bono Vox corretto Guccini; e poi, la ghironda elettrica, il kazoo e il karkadè. Musica fieramente fuori moda, a partire dal nome, preso da una fabbrica piacentina che negli anni settanta si autocollettivizzò come fa con l’album Sogni di luce questa band autoprodotta e cocciuta.

3. BowLand****, Principessa Messamale

C’è una qualità pasta e fagioli in un album nato in un’osteria bolognese. Non è tanto questione di lambrusco; non che manchi, ma è più quella sensazione di suonarsela e cantarsela, amici e calore allo stomaco, l’impressione di sfangarla e poi si parli pure dei film di Lawrence Kasdan e si dia alle stampe un disco dal titolo Il grande freddo e si veda l’effetto che fa. Sempre un po’ dalla prospettiva della sazietà da osteria, ma è l’equivalente di un minestrone caldo old school da preferire a quei finger food che piacciono ai (the)Giornalisti da apericena.