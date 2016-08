The witch e gli altri film del weekend

Robert Eggers è un regista di 33 anni che con il suo film di debutto, The witch, di cui ha scritto anche la sceneggiatura, ha vinto un premio per la regia drammatica al Sundance film festival del 2015. Eggers ha avuto una bellissima idea. Ha raccolto un po’ di fiabe e leggende sulle streghe del New England (argomento che lo ha sempre appassionato, fin da bambino) e sulla loro base ha (faticosamente) costruito una sceneggiatura originale, essenziale, efficace, al limite tra film di genere (horror) e film d’autore. Può far pensare all’operazione garroniana Racconto dei racconti, ma l’approccio, le scelte e i risultati sono lontani anni luce. Anche se con ritardo, The witch. A New England folktale arriva nelle nostre sale.

Sarebbe un grave errore liquidarlo come un horror stagionale. Non ho niente contro gli horror stagionali, anzi. Ma The witch è, come detto, al limite tra film di genere e film d’autore. La trama. Nel New England del seicento la famiglia di William è messa al bando dall’insediamento rurale in cui è arrivata dopo aver attraversato l’oceano per allontanarsi dalla corrotta e impura Europa. A William non resta che trovare un pezzo di terra da coltivare per sostenere la moglie Katherine (incinta) e gli altri quattro figli, Thomasin, la più grande, Caleb, che è quasi un ometto, e due gemellini che sembrano usciti da un quadro di Pieter Bruegel (il vecchio).