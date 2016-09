Tommaso e gli altri film del weekend

Passata Venezia non ci sono più scuse. Bisogna tornare al cinema. I fortunati spettatori di Roma e Milano potranno avere un ottimo assaggio dei film passati al festival di Locarno e alla Mostra del cinema con Venezia e Locarno a Roma (dal 15 al 21 settembre) e Le vie del cinema (dal 19 al 26 settembre, a Milano). In questi casi, oltre all’opportunità di vedere i film in lingua originale subito dopo la loro presentazione ai festival, avrebbe senso cercare di vedere quelli che difficilmente saranno distribuiti. Nella selezione scelta per le due rassegne i film che possono contare già su una distribuzione italiana sono la maggioranza, quindi liberi tutti.

Tommaso

Comunque in sala ci sono già dei film che arrivano direttamente dal Lido, come Tommaso di Kim Rossi Stuart e Questi giorni di Giuseppe Piccioni. Tommaso è il secondo film scritto, diretto e interpretato da Kim Rossi Stuart dopo Anche libero va bene (2005). Personalmente Anche libero va bene mi era piaciuto di più. Ma Tommaso, presentato fuori concorso (chissà perché) a Venezia 73, al contrario di quello che potrebbero far pensare il trailer e l’inizio del film, non è l’ennesima commedia sulle crisi dei quarantenni. È al contrario una pellicola sia intima sia universale, grazie a una profondità che nelle commedie italiane non si riscontra spesso. L’immedesimazione con il protagonista, un attore che ha seri problemi a relazionarsi con gli altri, può scattare da un momento all’altro, ma mai per qualche facile trucchetto. Oltre a Renato Scarpa e Serra Yılmaz, accanto a Rossi Stuart recita un bel trio di interpreti femminili: Jasmine Trinca, Cristiana Capotondi e Camilla Diana. Delle tre ragazze la più convincente è Diana, anche perché il suo ruolo è quello più articolato.

Questi giorni

Con Questi giorni, uno dei tre film italiani in concorso alla Mostra del cinema, Giuseppe Piccioni racconta la vicenda di quattro ragazze di provincia, amiche più o meno inseparabili nonostante le evidenti differenze. Liliana (Maria Roveran) sta per laurearsi, sembra una ragazza molto equilibrata ma tende a caricarsi troppi pesi sulle spalle. Caterina (Marta Gastini) sta per trasferirsi a lavorare a Belgrado, anche lei sembra una con la testa sulle spalle ma è sempre incazzata, troppo. Evidentemente c’è qualcosa che non va. Angela (Laura Adriani) sembra indipendente, una che la sa lunga, anche se non ha le idee chiarissime sul suo futuro, nonostante il fatto che sia un po’ veggente. Infine Anna (Caterina Le Caselle) che al contrario sembra avere tutto il futuro già scritto, a partire dal fatto che aspetta un bambino. Eppure sembra la più piccola e la più immatura delle quattro. Piccioni ha chiarito che il film, più che sulla storia, è costruito sulle sue protagoniste e sulla loro diversità. E va anche bene. Solo che Questi giorni è troppo discontinuo, forse proprio a partire dalle diverse interpretazioni (alcune di buon livello, altre troppo monocrome, altre ancora non all’altezza), dal tempo che le ragazze, forse un po’ abbandonate dagli autori, riescono a ricavarsi sullo schermo. Si tenta di rimediare agli squilibri con degli strappi, e la sceneggiatura non riserva mai dei momenti in cui lo spettatore può lasciarsi completamente andare. Alla fine non rimane tantissimo e si pensa… peccato. Nel cast anche Margherita Buy (molto a suo agio) nel ruolo della madre parrucchiera di Liliana, Filippo Timi (non proprio a suo agio) nel ruolo del suo professore e Sergio Rubini (forse troppo a suo agio) nei panni del padre di Angela.

Trafficanti