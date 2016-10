Io, Daniel Blake e Piuma. Questi i film del weekend

Una palma contro una piuma. In sostanza è questa la scelta che ci si presenta in questo fine settimana di autunno. Sia chiaro però che non è né giusto né possibile un confronto tra Io, Daniel Blake di Ken Loach e Piuma di Roan Johnson.

Con il suo ultimo film, secondo alcune stime il venticinquesimo, Ken Loach racconta la vicenda di Daniel Blake, un carpentiere di 59 anni di Newcastle che si trova bloccato in un limbo amministrativo-burocratico: dopo aver sofferto un infarto i medici gli impediscono di lavorare, ma l’assistenza sociale invece lo spinge a cercare un lavoro (che poi non potrebbe comunque svolgere) per ottenere il sussidio di disoccupazione. Il registro scelto da Loach, che con questo film ha vinto la sua seconda Palma d’oro all’ultimo festival di Cannes, è quello di un realismo assoluto. Blake è una persona per bene che affronta a testa alta le sfide che dei maliziosi burocrati gli hanno messo di fronte e riesce anche a strapparci un paio di risate a denti stretti. Ma stavolta il naturalismo scelto da Loach sembra non lasciare speranza.