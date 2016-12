La stoffa dei sogni e gli altri film del weekend

Durante una tempesta un battello postale con a bordo quattro detenuti, una piccola compagnia teatrale a conduzione familiare e quattro marinai fa naufragio sull’isola carcere, che poi è l’Asinara, dov’era diretta. Il capocomico Oreste Campese (Sergio Rubini), minacciato, è costretto a far passare i detenuti, dei camorristi, per attori della sua compagnia. Il direttore del carcere, De Caro (Ennio Fantastichini), non è convinto del racconto di Campese e lo invita a mettere in scena La tempesta di William Shakespeare convinto che in questo modo riuscirà a smascherare i criminali infiltrati nella compagnia. Nell’Anatomia di una scena che ha realizzato per Internazionale, il regista Gianfranco Cabiddu ci ha detto che è un film sulla speranza e sul perdono. Ma La stoffa dei sogni è molto di più.

È infatti un omaggio a Shakespeare e a Eduardo De Filippo e, quindi, un omaggio al teatro (meta e non). La trama è costruita mescolando con passione, generosità e sapienza due opere: La tempesta, considerata l’opera di commiato di Shakespeare dall’universo teatrale da lui creato, e L’arte della commedia, scritta da De Filippo nel 1964, in cui il grande uomo di teatro napoletano aveva preso di mira la censura imposta dalle istituzioni e la loro miopia. Vale la pena di ricordare tra l’altro che De Filippo realizzò una traduzione in napoletano della Tempesta, che qui viene utilizzata nella messa in scena della messa in scena. E non è tutto. Il film rende omaggio anche all’isola, l’Asinara, e con lei a tutte le isole, luoghi di confine dove l’opera dell’uomo è costretta da sempre a misurarsi con forze ancestrali. Del resto era così anche nel capolavoro di Shakespeare.