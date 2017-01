La la land e gli altri film del weekend

Nella settimana della sua preconsacrazione con 14 nomination agli Oscar, arriva in sala il film che ha aperto la Mostra del cinema di Venezia. Divertente, colorato, pieno di riferimenti al cinema del passato, emozionante e anche latore di un messaggio (come eloquentemente ci racconta Francesco Boille). Non è un altro cartone della Pixar, ma La la land, il musical di Damien Chazelle che, siamo pronti a scommettere, dominerà la notte più lunga del cinema, quella della consegna degli Academy awards. I due protagonisti, Emma Stone e Ryan Gosling, s’intravedono per la prima volta mentre sono impantanati in un ingorgo su una highway di Los Angeles che diventa il palco per il numero musicale più spettacolare del film.

Gosling è un pianista jazz che fatica a imporsi senza dover scendere a compromessi, Stone è un’aspirante attrice che si paga l’affitto lavorando in una caffetteria. Tra loro nasce l’amore. Sono tanti i motivi per farsi sedurre da questo musical, a partire dai due protagonisti (meravigliosi, bellissimi, capaci di dominare, da soli, le due ore e otto minuti del film) per finire alla colonna sonora di Justin Hurwitz che si piazza in testa, determinata a restarci a lungo. La la land ci restituisce quasi intatta la magia dei classici della Mgm che invitavano a sognare senza farsi venire troppi grilli per la testa. Un paradosso che Chazelle centra con naturalezza. Pazienza se un paio di numeri musicali (in particolare il duetto nell’osservatorio e l’epilogo) non riescono ad arrivare a classici come la Broadway melody di Cantando sotto la pioggia. Del resto sarebbe stata un’impresa impossibile e tutto sommato anche un esercizio inutile. In La la land c’è tanto altro e senz’altro il 26 febbraio, durante la notte più lunga del cinema, sarà seppellito da tanti Oscar.

In un altro pianeta cinematografico si può assistere a un bel film visto anche questo a Venezia 2016, sezione Orizzonti. Parliamo di Riparare i viventi di Katell Quillévéré, tratto dal romanzo di Maylis De Kerangal. Dopo un incidente un ragazzo finisce in coma irreversibile. Il suo cuore sarà trapiantato nel petto di una musicista. La trama non sembra particolarmente invitante, ma non bisogna lasciarsi ingannare. Come spiega la giovane regista nell’Anatomia di una scena, il suo film non parla di morte e perdita ma, al contrario, è pieno di slanci vitali. Diverse scene ci forniscono un punto di vista privilegiato su un dramma che coinvolge molte persone. Come una lunga sequenza che mostra il trapianto in modo esplicito e che, incredibilmente, non è una scena truculenta, ma quasi rassicurante.