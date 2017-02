Love stories. Il cinema oltre San Valentino

Ma davvero abbiamo bisogno del calendario dei santi, che oggi ricorda San Valentino da Terni, ovvero la festa del marketing sull’ammore, per ricordarci che esistono tante commedie romantiche e altrettanti strazianti film sentimentali da vedere e rivedere? Speriamo di no. Del resto, visto che non è Natale, ognuno può fare come gli pare. Ecco quindi cinque proposte per riassumere il senso di questo giorno di letizia. Attenzione agli spoiler.

L’ultima volta che vidi Parigi

Liz prova a tornare dal marito, Van, dopo che il tennista belloccio Roger, a cui si era offerta fondamentalmente per attirare l’attenzione del coniuge, l’ha respinta. Piove. Capita a Parigi. Van è completamente ubriaco, al punto che non riesce ad aprire la porta a Liz che si fradicia di brutto e si ammala di pleurite. Van, dispiaciuto per il contrattempo riesce a riconciliarsi con lei, poco prima che la pleurite se la porti via. Per fortuna oggi non piove, però gira una brutta influenza intestinale.

La moglie di Frankenstein

Elsa si sveglia e mostra un fiero piglio da attrice fine anni ottanta, capigliatura compresa. Boris scende speranzoso le scale. Il primo timido approccio provoca una specie di smorfia tra disgusto e incredulità di Elsa. “Ma non vorrete mica davvero farmi uscire co’ ‘sto coso?”, sembra dire. Il dubbio la attanaglia quando il dottore la fa sedere su una specie di divanetto. Poi Boris si siede accanto a lei e così Elsa ha la conferma che vogliono proprio accoppiarla con lui. Le passa tutta la vita davanti e… Boris capisce che Elsa lo schifa e, ancora peggio, che è uguale a tutti gli altri. E questo lo fa innervosire parecchio.

Squadra antifurto

Sulla spiaggia di Capocotta, Nico rimorchia Olimpia, ex fidanzata di Osvaldo, alias Tapparella, che è morto pochi giorni prima. Nonostante il lutto, Olimpia cede al fascino sottile di Nico che con un abile stratagemma erotico riesce anche a farsi dare l’indirizzo di alcuni pregiudicati. L’idillio è interrotto da alcuni pescatori che sorprendono i due amanti sulla loro barca, ma è chiaro che tra Nico e Olimpia è nato qualcosa di duraturo.

Carrie. Lo sguardo di Satana

È chiaramente un giorno speciale per Carrie. Non solo perché sta ballando con Ralph Supermaxieroe, perché è stata eletta prom queen e, soprattutto, perché è riuscita finalmente a ribellarsi alla terribile madre cristiana infervorata. Un piccolo bacio sulle labbra sembra definitivamente spostarla dalla categoria degli sfigati senza appello a quella dei belli del paesello. Poi un secchio di sangue di maiale spezza l’incantesimo. E non è il caso di riderci sopra. Facile innamorarsi di Carrie, anche e soprattutto grazie allo split screen di Brian.