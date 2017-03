Il permesso e gli altri film del weekend

Il permesso, seconda regia di Claudio Amendola dopo La mossa del pinguino, è un film che una volta si sarebbe definito a episodi, scritto dallo stesso Amendola con Giancarlo De Cataldo. Quattro persone escono dal carcere di Civitavecchia per un permesso premio di 48 ore. Sono un ex pugile coinvolto in un giro di incontri clandestini (un Luca Argentero tiratissimo fisicamente e insolitamente taciturno), un ragazzetto di Roma dentro per una rapina a un benzinaio (Giacomo Ferrara), una ragazza di una famiglia agiata che sconta una condanna per traffico internazionale di stupefacenti (Valentina Bellè) e un criminale di lungo corso, in galera da oltre dieci anni per duplice omicidio (lo stesso Claudio Amendola).

Il film è cupo, non c’è epica in queste piccole storie criminali che per la loro essenzialità mi hanno fatto pensare a delle storie a fumetti o anche a certi film anni novanta (Ultrà, Vite strozzate), quando ancora non c’erano “miti” da romanzo criminale a far sembrare dorati gli anni di piombo. Aiuta la figura di Amendola nel ruolo di Luigi, un uomo grigio, goffo, a suo agio con delle pistole semiautomatiche. Un uomo d’altri tempi, insomma. Come già il suo personaggio in Suburra, Amendola fa sembrare triste e squallido il destino del criminale. Un lavoro complicato dopo le varie trasposizioni del libro di De Cataldo. Lo stesso De Cataldo sembra tornare, pentito, sul luogo del delitto. Molto bella anche la dichiarazione d’amore per il cinema come arte “corale” che Claudio Amendola ci ha regalato per Anatomia di una scena.