Dopo Obama ci saranno più guerre nel mondo?

Nel documentario il presidente statunitense fa questa dichiarazione sorprendente: “Retrospettivamente questa è stata è una delle decisioni di cui sono più orgoglioso”. Un’affermazione sorprendente perché a Parigi il presidente François Hollande non ha mai digerito l’annullamento all’ultimo minuto di un’operazione militare sul punto di essere avviata, con i piani di volo degli aerei francesi e gli obiettivi già approvati. Hollande vi ha più volte fatto riferimento in pubblico con un po’ di rammarico, mentre in privato i toni sono stati molto meno amichevoli.

Un’operazione militare di tre paesi – Stati Uniti, Francia e Regno Unito – era prevista per “punire” l’esercito di Assad, ma si è scontrata prima con il voto negativo del parlamento britannico, poi con la decisione di Obama di annullare tutto per scegliere la via diplomatica con la Russia.

Nell’ottima serie televisiva di Norma Percy, Inside Obama’s White House, trasmessa prima dalla Bbc e poi dalla rete francotedesca Arte, si è parlato molto di uno dei momenti chiave del duplice mandato del presidente statunitense: quello in cui, nell’agosto 2013, decise di non bombardare la Siria nonostante le sue dichiarazioni sulla “linea rossa” che non doveva essere oltrepassata, e cioè l’uso delle armi chimiche da parte del regime di Bashar al Assad.

Un’affermazione sorprendente anche perché la situazione in Siria ha continuato ad aggravarsi dopo la crisi dell’estate del 2013, oltrepassando ampiamente le frontiere siriane con le azioni terroristiche del gruppo Stato islamico (Is) e con l’arrivo di profughi siriani in Europa e nei paesi limitrofi. Inoltre la passività statunitense ha lasciato campo libero all’azione determinata della Russia e dell’Iran in favore del regime di Damasco.

Ma qui siamo di fronte a una delle contraddizioni principali o quanto meno dei malintesi, per utilizzare un termine più sfumato, dell’epoca Obama: questo presidente razionale è stato eletto nel 2008 per curare le ferite degli Stati Uniti, non solo quelle della segregazione razziale, ma anche quelle lasciate dai due mandati di George W. Bush, con la sua eredità di due guerre (Afghanistan e Iraq). Presidente del soft power, cioè di un’influenza basata su mezzi diversi dalla forza, Obama si è trovato di fronte a interessi di hard power, cioè quelli della guerra e della pace, e li ha affrontati con grande riluttanza.

Un mondo completamente cambiato

A quanto pare Obama non è riuscito a disimpegnare completamente gli Stati Uniti dalle due guerre lasciate in eredità da Bush, visto che un piccolo contingente è ancora indispensabile per garantire la sopravvivenza del debole regime afgano, e che la lotta contro l’Is continua a mobilitare l’esercito statunitense in Iraq e in Siria. Inoltre è stato il presidente che ha causato più morti che in passato permettendo i raid teleguidati con i droni, un modo meno visibile ma altrettanto sanguinoso di fare la guerra nel ventunesimo secolo.

Il problema è che il mondo non è più sicuro alla fine dell’epoca Obama di quanto lo fosse alla fine dell’era Bush. In quegli anni il problema era l’eccessivo interventismo, mentre oggi si potrebbe imputare questa situazione al relativo disimpegno degli Stati Uniti. Ma questa risposta è troppo facile ed è quella che danno di solito i sostenitori di una leadership statunitense vecchio stampo, in un mondo che però è completamente cambiato.

Si tratta forse della risposta che darebbe Hillary Clinton, probabile prossima presidente. In modo molto opportuno, in questi giorni Wikileaks ha reso pubblico un intervento dell’ex segretaria di stato in occasione di una conferenza a porte chiuse con la banca d’affari Goldman Sachs nel 2013.

Queste “fughe” di notizie, molto apprezzate dai mezzi d’informazione di propaganda russa, includono una critica implicita della passività di Obama in Siria, oltre alla preferenza di Clinton, che già si sentiva candidata alla presidenza, per la creazione di una no fly zone in Siria, un divieto di sorvolo del territorio siriano, accompagnata però da questa osservazione: “Per creare una no fly zone bisogna eliminare tutte le difese antiaeree siriane, tra cui molte installate in zone densamente abitate. E quindi i nostri missili, anche se sono guidati per non mettere in pericoli i nostri piloti, faranno molte vittime siriane”.