Il fattore Putin influenza il voto in Europa e negli Stati Uniti

Qual è l’elemento in comune tra la vittoria a sorpresa di Donald Trump negli Stati Uniti e quella, altrettanto inattesa, di François Fillon al primo turno delle primarie di centrodestra in Francia il 20 novembre? Questi due uomini, che non hanno granché in comune, né il percorso politico né il temperamento o il programma, nutrono però la stessa ammirazione per il presidente russo Vladimir Putin.

Negli Stati Uniti il “fattore russo” ha inciso sulla campagna elettorale, quando l’amministrazione Obama ha accusato Mosca di voler influenzare il risultato delle elezioni piratando le email del Partito democratico e quelle di Hillary Clinton. Ma questo non ha impedito a Trump di continuare a elogiare Putin e a promettere, una volta eletto, di giungere a un “accordo” con il presidente russo in un periodo in cui le relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono pessime.

In Francia la questione russa non è stata molto discussa durante la campagna del primo turno delle primarie del partito Républicains, ma è probabile che tornerà di attualità in occasione del secondo turno. Perché si tratta di una delle vere differenze di fondo tra François Fillon e il suo sfidante Alain Juppé. A differenza di Trump, Fillon conosce personalmente Putin, e le sue dichiarazioni molto favorevoli nei confronti del presidente russo, comprese quelle sui suoi metodi in Siria, sono basate su una reale conoscenza dell’uomo e su quello che egli incarna.

Incredibile capovolgimento di fronte

La situazione francese è ancora più paradossale perché se Fillon dovesse spuntarla tra i Républicains, il secondo turno delle elezioni presidenziali del maggio 2017 potrebbe opporre due candidati apertamente favorevoli al Cremlino: la dirigente del Front national Marine Le Pen e l’ex primo ministro Fillon. Questo duello sarebbe una “vittoria” per Putin, che avrebbe una reale capacità di influenza indipendentemente da chi vincesse.

Come spiegare questo incredibile capovolgimento di fronte in cui il padrone del Cremlino, che fino a poco tempo fa era considerato isolato da un punto di vista internazionale, potrebbe ritrovarsi nel 2017 con degli “amici” al potere in due delle principali capitali occidentali, Washington e Parigi? Si tratta senza dubbio di un grande cambiamento politico mondiale, non tanto in favore della Russia quanto in direzione di una linea conservatrice, spesso populista, che favorisce l’affermazione di quegli “uomini forti” di cui Putin è da anni l’incarnazione.

In Trump questa “putinofilia” è recente, e se in un primo momento era stata attribuita al suo primo direttore di campagna elettorale, uno specialista politico a lungo attivo in Ucraina nello schieramento filorusso, in seguito è diventata per il candidato repubblicano un modo per criticare la debolezza diplomatica di Obama e quindi di Hillary Clinton. Questa ammirazione è stata ripagata da una vera e propria campagna in suo favore da parte dei mezzi d’informazione di propaganda del potere russo – Rt, Sputnik e così via – che in questi ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più importante nel paese.