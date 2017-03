L’ondata populista si nutre dei fallimenti dei partiti tradizionali

Abbiamo già raggiunto il “picco populista”? L’espressione si rifà al peak oil, il picco petrolifero, che indica il momento in cui la produzione mondiale comincia a calare a causa dell’esaurimento delle riserve.

La domanda arriva dalla fondazione Carnegie per la pace internazionale, un centro di ricerca statunitense che ritene che, se così fosse, le conseguenze internazionali sarebbero importanti.

L’istituzione statunitense basa buona parte della sua ipotesi sul fatto che Donald Trump, la cui vittoria dello scorso 8 novembre ha segnato l’apogeo dell’annunciata ondata populista, si sta rivelando un presidente mediocre, un antimodello. L’inizio del suo mandato è segnato da scandali e passi indietro e il suo discorso al congresso è stato applaudito e apprezzato proprio perché ha segnato l’inizio di un ritorno al “realismo”.

“Nello scontro tra populismo e realtà, è la realtà che vince”, scrive Peter Kellner, autore dello studio della fondazione Carnegie.

Un’ipotesi frettolosa

L’analisi mostra anche che l’attesa vittoria dei populisti non c’è stata in Austria nel dicembre 2016, che il partito populista britannico Ukip non ha tratto vantaggi elettorali dalla vittoria a sorpresa del referendum sulla Brexit, e infine che le elezioni nei Paesi Bassi, in Francia e in Germania per le forze populiste non saranno facili come alcuni avevano previsto dopo il successo di Trump.

Questa tesi è affascinante ma sicuramente un po’ frettolosa. Intanto perché solo i commentatori statunitensi, poco avvezzi alla complessità politica europea, potevano credere che, come in un domino, i leader populisti europei avrebbero avuto la strada spianata grazie al loro “grande fratello” americano. Anche se, di fatto, la vittoria del miliardario ha dato autorevolezza alla presidente del Front national e ai suoi omologhi populisti e d’estrema destra in Europa, rendendo la loro vittoria credibile se non addirittura certa.

L’altra debolezza di un simile ragionamento è l’idea che le difficoltà e la detestabile immagine di Donald Trump riescano screditare le possibilità di vittoria dei populisti.

Marine Le Pen, per fare solo un esempio, continua a sollecitare applausi per il presidente statunitense durante i suoi meeting pubblici, approvando alcune delle sue misure-faro come il decreto antimmigrazione che prende di mira alcuni paesi a maggioranza musulmana o il suo “patriottismo economico” che obbliga le grandi aziende a produrre negli Stati Uniti.