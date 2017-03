I prossimi anni dell’Unione europea sono scritti su pagine bianche

Sessant’anni fa i padri fondatori dell’Europa firmavano a Roma il trattato che istituiva la Comunità economica europea; ma chi ricorda che in realtà in quell’occasione, per un ritardo nella stampa del documento ufficiale, furono firmate solo delle pagine bianche?

Alla fine della settimana a Roma si incontreranno non più in sei ma in 27 (senza il Regno Unito) per commemorare l’evento ma forse, soprattutto, per chiedersi cosa scrivere nelle pagine, in questo caso davvero bianche, relative ai prossimi decenni. Perché l’Europa che si riunisce questo fine settimana a Roma sta attraversando una crisi esistenziale profonda e deve ripensare al suo futuro.

Le parole “crisi” ed “Europa” sono in realtà associate fin dal primo giorno. Contrariamente a quanto si potrebbe credere, la firma del trattato di Roma non è stata accolta da gente festante che danzava per le strade del continente. Partita dal carbone e dall’acciaio, le due “fonti” dei continui conflitti tra la Francia e la Germania, la Cee è stata innanzitutto il frutto di un volontarismo di alcuni uomini segnati dalla seconda guerra mondiale, fatti oggetto di un profondo scetticismo e in molti casi perfino di ostilità.

Era nata “un’Europa empirica”, come titolava quel giorno l’editoriale di Le Monde, rievocato questa settimana dal quotidiano parigino. Questo “empirismo”, ossia l’idea secondo cui ogni sapere nasce dall’esperienza e non da un piano prestabilito, ha permesso alla costruzione europea di essere l’“oggetto politico non identificato” di cui parlava un grande europeo, l’ex presidente della Commissione di Bruxelles Jacques Delors. A un certo punto però le cose non hanno più funzionato.