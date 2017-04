Il dibattito che non c’è: la politica estera della Francia

Non è la prima volta che succede: già nel 2005 lo scontro tra “sì” e “no” al referendum costituzionale europeo in Francia trascendeva il divario tra destra e sinistra, poiché ogni famiglia politica aveva i suoi sovranisiti e i suoi filo-europei.

Oltre il divario tra sinistra e destra Un altro paradosso è che la politica estera è il tema sul quale le differenze tra destra e sinistra, che spesso accendono il dibattito in questa campagna, sono meno significative: è infatti la grande differenza tra il socialista Benoît Hamon e il “radicale” Jean-Luc Mélenchon, che si assesta su posizioni simili a quelle dell’estrema destra di Marine Le Pen (anche se questo non significa che si tratti di personaggi simili). Benoît Hamon, Emmanuel Macron e François Fillon hanno posizioni simili sull’Europa, ma i primi due si smarcano dal terzo per quanto riguarda le relazioni con Putin, per esempio.

Chiamano in causa il futuro della Francia molto più di altri temi, ma sono stati affrontati solo in maniera superficiale nella campagna. Eppure si può dire che esista per la Francia qualcosa di più fondamentale di sapere se resterà nell’Unione Europea e se muterà o meno le sue alleanze internazionali?

Fino all’ultimo minuto alcuni temi di politica estera hanno agitato la campagna elettorale, come la pittoresca “alleanza bolivariana” a cui Jean-Luc Mélenchon, il candidato della sinistra radicale, vuole far aderire la Francia nell’articolo 62 del suo programma e che rievoca involontariamente il sostegno che ha storicamente portato, anche se oggi lo ricorda malvolentieri, a Hugo Chávez, defunto leader di un Venezuela oggi a brandelli, sia economicamente che politicamente.

È anche il tema sul quale il resto del mondo attende, non senza inquietudine, il risultato delle presidenziali francesi, nonostante la politica estera non abbia davvero un peso importante nella decisione dei cittadini che si recheranno alle urne.

È uno dei grandi paradossi della campagna elettorale francese che sta per chiudersi: la politica estera della Francia non è stata oggetto di alcun dibattito approfondito, eppure costituisce una delle linee di demarcazione più significative tra i candidati.

Si tratta chiaramente di due approcci diversi al futuro dell’Europa e forse, soprattutto, di due approcci diversi ai rapporti franco-tedeschi. I candidati che si sono recati a Berlino sostengono un accordo tra i due paesi per sbloccare l’attuale stallo dell’Unione europea. Per gli altri invece Merkel è un bersaglio, un simbolo di ciò che rifiutano dell’Europa.

Da parte loro Emmanuel Macron, Benoît Hamon e François Fillon sono stati tutti e tre ricevuti a Berlino dal cancelliere Angela Merkel. Il candidato di En Marche! ha persino ricevuto il sostegno pubblico di Wolfgang Schäuble, il potente ministro tedesco delle finanze, che in molti si aspettavano avrebbe invece sostenuto François Fillon, ex primo ministro e candidato della destra tradizionale.

“Non vogliamo uscire dall’Unione europea. Desideriamo rinegoziare i trattati europei per un’Europa più sociale ed ecologica. Il piano b serve unicamente a fare pressione. Se usciremo dall’Ue, alla quale contribuiamo per il venti per cento, questa esploderà. Non possono permettersi che ce ne andiamo”.

Al contrario, se il secondo turno dovesse opporre Le Pen a Mélenchon, come sogna quest’ultimo da quando è cominciata la sua rimonta nei sondaggi, ai francesi verranno proposte due diverse forme di uscita dai trattati europei. E questo nonostante i francesi si esprimano in maggioranza, in tutti i sondaggi, a favore della permanenza nella zona euro e nell’Unione europea.

Un mostro è nato sotto i nostri occhi, figlio della finanza senza regole e di un paese che a essa si è votato, incancrenito dall’invecchiamento accelerato della sua popolazione. L’uno senza l’altro non sarebbe niente. Questa alleanza sta rimodellando il vecchio continente a suo piacimento. Da allora la Germania è nuovamente in pericolo. Il modello che impone rappresenta, una volta di più, un arretramento per la nostra civiltà. Che abbia come paravento la Commissione europea, come cavallo da tiro la Nato e come complice tutta la casta degli affaristi in ciascuno dei nostri paesi nulla toglie alle sue responsabilità nella cosa.

Al contrario Macron gioca la carte dell’intesa coi dirigenti tedeschi, gli attuali come i loro rivali dell’Spd, che gli hanno riservato una buona accoglienza nonostante la loro alleanza con il Partito socialista in Francia, per rendere “più efficace” l’Europa. Punta su un accordo di riforme strutturali in Francia in cambio di un sostegno tedesco a riforme più profonde in Europa e la sua vittoria appare oggi, vista dal resto del continente, come l’ipotesi che più potrebbe far ripartire un’Europa in panne.

La questione Putin

Per quanto riguarda i rapporti con Vladimir Putin troviamo lo stesso ventaglio di opinioni diverse. Marine Le Pen ha sorpreso tutti e ha chiarito la sua assoluta vicinanza col presidente russo, incontrandolo e facendosi fotografare con lui il 24 marzo al Cremlino. Le Pen è totalmente “Putin-compatibile” e ne sostiene la politica sia in Crimea che in Siria, tacendo sui dossier che potrebbero disturbarlo, come la repressione della società civile e dei suoi oppositori.

Mélenchon, la cui compiacenza nei confronti di Putin è stata spesso criticata, ad esempio quando ha ripreso, parola per parola, il linguaggio del Cremlino dopo l’assassinio dell’oppositore Boris Nemtsov nel centro di Mosca nel febbraio 2015, ha preso le distanze dopo la foto di Le Pen con Putin. La sua nuova posizione suona più o meno: “io sono io e lui è lui”.

Ma al Cremlino non dispiacerebbe la politica estera sostenuta dal candidato di La France insoumise sull’Europa, sul Medio Oriente, sulla Nato, per non parlare della posizione critica nei confronti degli Stati Uniti che Jean-Luc Mélenchon coltiva da sempre, in particolare attraverso le sue amicizie latino-americane.

Le stesse ambiguità esistono in François Fillon, il quale oggi mette leggermente in secondo piano la sua amicizia con Vladimir Putin, che risale all’epoca in cui entrambi erano primo ministro, e sulla quale faceva affidamento in passato per rafforzare la sua statura di uomo di stato. Nel suo entourage ci sono però uomini che non hanno lo stesso pudore e che si affidano alla “carta russa” da Mosca a Damasco.

Emmanuel Macron, invece, assume una linea molto più classica, rivendicando un “gollismo-mitterrandista” consensuale anche se, al di là delle sue forti convinzioni europeisti, si sa ancora poco della sua politica estera globale. Sarà alla fine un “occidentalista” come Sarkozy e Hollande oppure ristabilirà l’equilibrio diplomatico dei loro predecessori? Se si esclude appunto un forte europeismo, sulla diplomazia “macroniana” regna ancora l’incertezza.

La posta in gioco non è secondaria. Condiziona il ruolo della Francia in Europa e nel mondo e anche, chiaramente, la sopravvivenza del progetto di costruzione europeo, che faticherebbe a sopravvivere a una defezione francese, dopo quella del Regno Unito.

Nonostante sia stato assente al primo turno, questo dibattito sarà sicuramente al cuore del secondo. Ma occorre che i protagonisti di questo “round” decisivo offrano delle vere e proprie alternative, e non solo due versioni della stessa offerta politica.

(Traduzione di Federico Ferrone)