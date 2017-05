Cinque fantasmi si aggirano nel mondo arabo 

Il primo è il fantasma di Napoleone Bonaparte, che guidò l’invasione dell’Egitto nel 1798 dando il via a oltre due secoli di continua interferenza militare straniera in tutto il mondo arabo. Questa tendenza ha toccato nuove vette negli ultimi sei anni in Siria, dove diverse potenze regionali e globali sono attivamente in guerra, direttamente con i loro eserciti oppure usando contingenti militari “per procura” locali. Due secoli di interferenze militari e politiche sono sfociati in guerre interne e regionali, facendo aumentare le spese militari e riportando i paesi arabi in condizioni disastrose ogni pochi decenni.

Poi ci sono i fantasmi di Theodor Herzl e di Arthur James Balfour, rappresentanti del conflitto secolare tra sionismo e arabismo che ha rallentato la ricerca di sviluppo, diritti e stabilità dell’area. Lo sviluppo nazionale dei diversi paesi è stato subordinato alle necessità di guerra, dando il sopravvento ai regimi militari, e ritardando lo sviluppo di democrazie pluralistiche guidate da civili. Poiché il conflitto è emerso in contemporanea con le lotte arabe per l’indipendenza di un secolo fa, lo scontro tra sionismo e arabismo è stato considerato come una lotta molto più ampia e antica che oppone le forze di dominazione straniere alle lotte di liberazione nazionale. Non sorprende che la causa palestinese sia sostenuta da persone di tutto il mondo arabo e anche oltre.

Arriviamo al fantasma di Mustafa Kemal Ataturk, il soldato ottomano diventato padre della moderna Turchia che offrì un modello di stato-nazione laico in Medio Oriente. Il modello non ha funzionato molto bene nel mondo arabo, perché non ha mai pienamente fornito ai suoi cittadini i servizi materiali e politici che questi si aspettano dal loro stato. La maggior parte degli stati arabi è sull’orlo della frammentazione e della guerra civile, oppure l’unità del territorio è appannaggio di governi autoritari che li tengono insieme con la forza, negando ai cittadini i loro diritti politici.

Dall’Egitto si staglia il fantasma di Gamal Abdel Nasser: la sua rivoluzione del 1952 ha lasciato in eredità apparati militari che arrivano al potere attraverso i colpi di stato. In Iraq, in Egitto, in Siria, nello Yemen, in Libia, in Algeria, in Tunisia, in Somalia e altrove hanno trasformato i loro paesi in vuoti relitti che sono oggi i principali fornitori di terroristi e profughi al mondo.