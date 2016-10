Il nido vuoto ha i suoi lati positivi

C’è aria di cambiamento. Condensa sulla finestra della camera da letto, stamattina. Un colpo di freddo uscendo dalla doccia, che mi ha fatto tremare. Fuori, le foglie cominciano ad arricciarsi virando verso il marrone e i fiori che nella pigrizia di fine estate non ho raccolto mi dicono che ormai l’estate è finita davvero. “Cambia e declina tutto ciò che vedo intorno a me”, recita l’inno. E al di là della recinzione del mio giardino sono cominciati i lavori nel cantiere dell’Apocalisse, quindi so che intorno a me vedrò soprattutto ruspe e fango.

Il mio figlio più piccolo è di nuovo in divisa, e presto sarò anch’io in tenuta invernale: abito a tunica, calzamaglia nera e stivali. La mia abbronzatura si squamerà dentro le calze, nonostante le creme idratanti; e per la nuova stagione comprerò qualcosa di nuovo che sarà identico a qualcosa che ho già, solo di un colore diverso. Vi presento il vestito nuovo: identico a quello vecchio. Variazioni sullo stesso tema, più che cambiamenti.

Eppure quest’anno un cambiamento dovrò affrontarlo, e non il solito cambio stagionale della routine. Una delle gemelle è già all’università, l’altra frequenta l’accademia di belle arti e anche se per un anno continuerà a vivere a casa, starà fuori quasi tutto il tempo, preparandosi per il giorno in cui se ne andrà. Le abitudini degli ultimi 18 anni stanno per essere spazzate via, e io mi faccio forza.

Un cambiamento desiderabile

Dalla buca delle lettere vola giù una cartolina, che si rivela essere il volantino di un life coach. “Qual è la prima cosa che cambieresti oggi?”, mi chiede a bruciapelo. “In una scala da zero a dieci, quanto è importante per te riuscire a cambiarla?”; e “Quali altri aspetti della tua vita vorresti cambiare?”.

“Ah, life coach”, penso, “sei capitato nella casa sbagliata. Non sono la tua cliente ideale. Vuoi proprio saperlo? Non cambierei niente. Sono una creatura felicemente abitudinaria, che in questo momento è trascinata a forza in una nuova fase della vita. E in una scala da zero a dieci darei un bell’undici perché tutto restasse uguale per sempre”. Purtroppo non è un’opzione realistica. Così, per non buttarmi giù, cerco di vedere i lati positivi e anziché concentrarmi sul nido vuoto penso al tavolo della cena meno pieno, e mi rendo conto che potrebbe essere un cambiamento desiderabile.

“Caro life coach, ora che mi ci fai pensare, un piccolo aspetto della mia vita che vorrei cambiare ci sarebbe, ed è la ripetitività dei pasti familiari che cucino una settimana dopo l’altra. Ci risiamo: è martedì, il giorno del pollo al curry!”.