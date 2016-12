Cos’è successo al pop impegnato?

Ho letto un libro fantastico di Daniel Rachel, Walls come tumbling down: the music and politics of rock against racism, 2 Tone and Red wedge, che è appena uscito e racconta quel periodo tra la fine degli anni settanta e la metà degli anni ottanta in cui musica pop e politica sembravano strettamente legati. La narrazione è interamente affidata a citazioni dirette dei partecipanti: ci sono anch’io, tra parentesi, che parlo delle mie prime esperienze ai concerti del Rar (la campagna Rock against racism), del grande raduno dell’Anti-nazi league a Victoria park e della mia partecipazione al Red wedge, il collettivo di musicisti che sostennero il partito laburista in vista delle elezioni del 1987.

Il libro è un fuoco di fila di aneddoti e dietro le quinte straordinari. Uno dei miei preferiti è quello di Billy Bragg, che ricorda un tour durante il quale lui e i suoi amici fecero una festa nella stanza d’albergo sopra la mia, costringendomi a entrare in modalità “Mamma arrabbiata” e a chiedergli di abbassare il volume.

Quella stessa notte, per fortuna in un altro albergo, una bomba dell’Ira fece quasi saltare per aria l’intero governo conservatore. Billy ricorda che la mattina dopo, incontrandomi alla reception, si mise a spiegarmi in dettaglio perché era un bene che i membri del gabinetto non fossero rimasti uccisi, cosa che avrebbe portato all’imposizione della legge marziale. Quello che mi piace di più è l’immagine di noi due durante quella conversazione: mentre lui, presumibilmente stanco e con i postumi di una sbornia, mi faceva una filippica contro il governo, io, con le braccia incrociate, aspettavo che finisse per dirgli che era un cliente d’albergo egoista e maleducato e per chiedergli chi pensava che avrebbe pulito il casino che aveva lasciato.