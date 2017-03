Quando entro in sala di registrazione è sempre come la prima volta

C’è una canzone nell’ultimo album di Ben, Fever dream, che racconta la storia degli anni in cui faceva il dj al club Plastic People: “Down on Curtain road / I went looking for a little experience / Among the mohawks and the plastic glasses / A basement and condensation” (Giù a Curtain road / sono andato in cerca di nuove esperienze / tra tagli alla moicana e bicchieri di plastica / seminterrato e condensa). E in questo fine settimana mi torna spesso in mente, perché sono proprio a Curtain road, a Shoreditch, per incidere i demo dei miei nuovi pezzi e in cerca di nuove esperienze.

Siccome non vado più in tournée ci sono lunghe pause tra un’incisione e l’altra, e in quelle pause non canto e non suono molto. Così ogni volta che ricomincio mi stupisco di quanto sia facile e difficile allo stesso tempo. Scivolo in una comoda routine, ma poi salta sempre fuori qualche ostacolo imprevisto.

E non è che io sia impreparata, perché mi esercito da settimane e sono pronta. Ho tagliato le unghie molto corte e ho suonato la chitarra per farmi ricrescere i calli sui polpastrelli della mano sinistra. E poi mi sono esercitata a cantare, cioè a respirare.

Qualcosa di misterioso

Farò anche un servizio fotografico, quindi ho una lista di cose da mettere in valigia per il primo giorno: gonna nera, maglietta a righe, giubbotto Harrington, ceretta, bigodini, mollette per maglietta, pasta fredda, barrette di cereali, banane, chitarra, cavo elettrico, portaplettri, testi. Quindi nessuno può dire che non sia preparata. Eppure ogni volta è la stessa storia e arriva quel momento terribile in cui devi cantare i pezzi davanti a qualcuno per la prima volta, e scopri che quello che a casa sembrava fantastico ora fa decisamente pena.

Per quante volte tu possa averlo fatto, c’è sempre qualcosa di misterioso in questo processo. Come nascono le canzoni, e come dovrebbero essere? Ascolto la musica degli altri, anche se non tanto come una volta, ma neanche questo mi aiuta granché a dare una risposta a queste domande. Non sempre sono sicura di sapere quale cantante vorrei essere o come vorrei che fossero le mie canzoni. Non sono sicura di sapere quale sia il mio posto. Forse non lo sono mai stata.