In Argentina il presidente offre una sponda ai revisionisti della dittatura

Caso quasi unico tra paesi in cui sotto un regime dittatoriale sono stati commessi omicidi di massa, l’Argentina è riuscita non solo a mettere dietro le sbarre un gran numero di ex torturatori, ma a far maturare in tutti gli schieramenti politici un consenso trasversale sul fatto che il regime militare al potere tra il 1976 e il 1983 abbia messo in atto un genocidio a bassa intensità in stile nazista.

Il dittatore del paese, Jorge Videla, è stato processato appena due anni dopo il ritorno della democrazia, e da allora più di mille ex ufficiali sono stati condannati, facendo del paese un caso eccezionale tra le ex dittature dell’America Latina. Il Cile ha raggiunto un numero simile di condanne, ma il suo dittatore Augusto Pinochet è morto senza aver mai subìto un solo giorno di processo. In Brasile e in Uruguay, dove sono ancora in vigore ampie amnistie, ai torturatori è stato concesso di uscire di scena con discrezione per garantire una transizione democratica tranquilla.

Il consenso dell’Argentina sulla gravità dei crimini commessi durante la dittatura però è stato improvvisamente rotto dal presidente di centrodestra Mauricio Macri.

All’inizio di agosto, Macri ha fatto saltare i nervi della comunità di attivisti per i diritti umani quando è sembrato che volesse mettere in dubbio la lettura storica accolta da tempo, secondo cui le persone morte all’epoca della dittatura sono state trentamila. Quando, nel corso di un’intervista rilasciata a Buzzfeed, gli è stato chiesto quante persone fossero state uccise, ha risposto testualmente: “Non ne ho idea. È un dibattito in cui non ho intenzione di addentrarmi, si tratti di novemila o trentamila”.

Alcuni simpatizzanti dell’ex regime da tempo sollevano dubbi sul numero dei desaparecidos, ma con le parole di Macri per la prima volta questa retorica negazionista è stata ammessa nel discorso politico ufficiale.

Mario Ranaletti, professore di storia all’università Tres de Febrero, ha studiato la mentalità dei gruppi negazionisti argentini. “Considerano la repressione militare una cosa positiva, un’azione insindacabile sotto il profilo morale”, dice. “Per loro la guerra fredda è stata una guerra di religione”. Ancora oggi a Ranaletti capita di sentire degli argentini che affermano che “avrebbero dovuto ucciderli tutti quanti”.