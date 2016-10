I ragazzi di Ferentari tirano fuori il meglio delle persone a Bucarest

Il ragazzino accanto a me ha tutta l’aria di essere andato in overdose. Non sembra avere più di otto anni ma, come vengo a sapere più tardi, ne ha compiuti ben dodici. Ha un pessimo odore, probabilmente se l’è fatta addosso. Di certo non si lava da qualche giorno. Si vede chiaramente che è in pericolo di vita, così lo trascino fino alla mia auto.

Mi avvio verso l’ospedale pensando con terrore a quello che mi diranno i medici: il ragazzino viene dal quartiere di Ferentari e mi aspetto reazioni razziste. Ma sono un idiota. Alla dottoressa è interessata solo a salvare il bambino. E ci riesce.

Due infermiere si comportano in maniera impeccabile con lui e qualche giorno dopo, quando vado a riprenderlo per portarlo a casa, mi rendo conto di aver imparato un’importante lezione sui miei pregiudizi.

Da questa vicenda sono passati diversi anni. Il ragazzo mi è rimasto vicino e ha frequentato la scuola. Non ha più toccato droga. L’ho incontrato ieri al mercato: fa il fruttivendolo. Ho fatto la spesa da lui e non voleva farmi pagare. Alla fine l’ho convinto che era giusto pagare per quello che avevo comprato. È un ragazzo carino, ed è riuscito ad affrancarsi dal ghetto. Oggi sta bene, e starà bene anche in futuro. Ci siamo stretti la mano e ci siamo scambiati un sorriso.

Nel corso degli anni ho visto troppi ragazzi poverissimi. Ho parlato e ho lavorato con troppi ragazzi ridotti davvero male. Ragazzi che avevano visto e vissuto cose che non dovrebbero nemmeno esistere. Tante volte sono stato insultato e guardato con sospetto dalla gente del quartiere. Tante volte i vestiti e le scarpe che avevo comprato e distribuito sono stati venduti.