Tre giorni di stupore puro a Mumbai

Stare a Mumbai è come stare in mezzo a cinquanta file di quelle che si facevano ai tempi di Ceaușescu

Dappertutto è pieno di gente ed è difficile distinguere tra strada e marciapiede. Arriviamo in un albergo di lusso. Accendo la tv e, nonostante ci siano cento canali, a me sembra di vederne uno solo. Tutti trasmettono esclusivamente film, e tutti i film hanno la stessa struttura: il buono, il cattivo e la bella ragazza. Ogni due dialoghi comincia un ballo di gruppo che si conclude con i ballerini che si strappano la camicia. Anche le scazzottate avvengono a passo di danza.

Stare a Mumbai è come stare in mezzo a cinquanta file di quelle che si facevano ai tempi del comunismo di Ceaușescu per comprare le salsicce. Salgo su un tuc tuc e rapidamente ricominciano i pensieri sulla reincarnazione. Ho una rivelazione e comprendo perché Budda è così popolare: o il mio autista è convinto che esistano altre vite dopo quella terrena o è l’ultimo modello di kamikaze indiano.

È l’inizio di gennaio, ma a Mumbai c’è la madre di tutte le canicole. Siamo incolonnati in una coda lunghissima e, quando riesco a uscire dall’aeroporto, mi sento pieno di speranza. Non c’è nessuna differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno, perciò continuo a sudare copiosamente insieme a quel mezzo milione di indiani che si muove intorno a me.

Fuori c’è un caos totale. Sembra di essere all’uscita dello stadio dopo una partita della nazionale ai tempi di Gheorghe Hagi. Migliaia di uomini, uno accanto all’altro, si muovono in modo disordinato, vendono ogni genere di cosa, strillano, suonano il clacson, si lavano e vanno al bagno. Andare al bagno significa andare in uno spiazzo di cemento, una specie di parcheggio di grandi dimensioni, e fare i propri bisogni. La produzione giornaliera è raccolta il giorno dopo in modo artigianale. Sono parecchio contento di avere un bagno privato nella mia stanza d’albergo e decido così di esplorare i dintorni.

Ho una fame terribile. Ignoro tutti i consigli ricevuti dal ragazzo della reception ed entro nel primo ristorante che incontro. Non c’è nulla con la carne, nonostante sul menù ci sia una quarantina di piatti. Il cibo è meraviglioso: ha un buonissimo profumo, un ottimo aspetto e un gusto all’altezza. Nelle due settimane successive mangio solo per strada, soprattutto per sfidare il mio stomaco. E dopo qualche giorno anche lui sospende le azioni di guerriglia e decide di sostenermi nelle mie esplorazioni culinarie.

Non ho mai mangiato così bene per così tanti giorni di fila. Mi capita un solo incidente. Ordino un curry, il cameriere mi chiede qualcosa che non capisco e io rispondo muovendo elegantemente la testa in segno di diniego. Ma in India il movimento che ho fatto vuol dire sì, e il cameriere comincia a mescolare con le mani il riso alla salsa. Le sue mani non mi sembrano affatto pulite, così scelgo di ordinare qualcos’altro.

Stupore continuo

Non faccio che andare in giro a passeggiare come un pazzo per tutto il giorno e vedo un sacco di cose meravigliose. A un incrocio decido di tagliarmi i capelli intorno alla pelata. Con un po’ più di un euro esco dal barbiere con i capelli tagliati e il miglior massaggio alla testa mai ricevuto. Anzi, a essere precisi, l’unico mai ricevuto. Oltre alle dita che mi infila nelle orecchie, e che spero abbia ammorbidito con l’olio e non mettendosele in bocca, al picchiettio sulla testa e a una successione di schiaffetti sulla pelata, non ho altre sorprese.

Qualche via più avanti c’è un dentista che cava un molare a un tizio in mezzo alla strada. Ha un astuccio con dei denti veri in bella mostra posato davanti al tappeto sul quale riceve i pazienti. Una mucca attraversa placidamente la strada bloccando la circolazione. Arrivo senza volerlo al mercato delle sete, il posto più impressionante che visito: migliaia, addirittura decine di migliaia, di modelli di sete, in tutte le combinazioni possibili di colori, a dei prezzi che mi fanno venire voglia di aprire una ditta di import-export e lasciare il mio lavoro di funzionario europeo a Bruxelles.

La maggior parte degli annunci che vedo per strada pubblicizza lo sbiancamento della pelle. In tutte le pubblicità si vedono indiani del mio stesso colore di pelle, o perfino più bianchi, che non somigliano affatto al 99,9 per cento di quelli che vedo per strada. Passo i giorni successivi in uno stato di stupore continuo. Ogni cosa immaginabile è in vendita, a ogni ora del giorno e della notte. Solo verso le tre del mattino si placa il rumorio ininterrotto causato dalle centinaia di migliaia di persone che si trovano per strada e riesco a sentire i clacson delle carriole a motore che funzionano da taxi.