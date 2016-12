L’autunno in cui ho scoperto l’amore

Ho dodici anni, ne compirò tredici a dicembre. E sono innamorato della principessa bionda del mio palazzo fino alla punta delle mie orecchie a sventola. Le ho chiesto l’amicizia e lei ha accettato con fare regale, all’inizio della primavera. Aspetto con trepidazione che esca dall’aula per tenerle la mano. Dan e Marius, i miei rivali coetanei, mi sembrano improvvisamente parecchio più gialli del solito e immagino che la causa sia l’invidia, non la mancanza di sole e melatonina. Cerco con difficoltà di controllarmi e di non farmi trascinare dall’entusiasmo. Da quando faccio parte della banda dei ragazzini del palazzo, evitiamo di discutere del fatto che sono un corvo (il nome usato in tono spregiativo per indicare i rom) e ci comportiamo come se fossi un diretto discendente, magari un po’ scuretto, di Decebalo e di Traiano.

La scuola della principessa è a circa dieci minuti di corsa dalla mia, cosa che mi aiuta a tenermi in forma per il calcio. Gioco in una squadra di club, l’Universitatea Craiova, e nella squadra della scuola, anche se sono il più piccolo di tutti.

Sono tra i primi tre della classe, e con ogni probabilità sarei il primo, o almeno il secondo, se mio padre non fosse un alcolista e mia madre una zingara. Inoltre, abbiamo la fortuna di essere poveri in canna. La professoressa di matematica e quella di romeno fumano sigarette Kent, d’importazione, e sia i genitori di Marcel sia quelli di Anca, i miei rivali a scuola, sembrano aver investito massicciamente nei prodotti di quei maledetti capitalisti americani. Al contrario, noi investiamo esclusivamente in beni autoctoni: sigarette nazionali di marca Carpaţi e Mărăşeşti e grappa di prugne (in particolare mio padre e lo zio Gogu) oltre a cipolla, verza, patate, gas e olio (in particolare la mamma e la zia Ana). I mio prof non sembrano ovviamente troppo impressionati dalle stock option della nostra famiglia allargata.

Geni diversi

Con una mossa senz’altro ben ponderata, all’inizio dell’inverno mio fratello ha cercato di attraversare il Danubio per fuggire dal paese con l’aiuto di un pallone da pochi lei. Mio fratello non sa nuotare. Fortunatamente è stato catturato. Ma ho l’impressione che la cosa mi abbia per sempre privato di ogni minima possibilità di diventare capoclasse o di avere un ruolo nel partito. La sua fortuna è che mio fratello ha gli occhi verdissimi, è parecchio carino e fa palestra. D’altra parte, usa il cervello il più raramente possibile. È risaputo che il cervello è l’organo del corpo che consuma più energia e, come ogni ragazzo responsabile, forse mio fratello è preoccupato per la difficilissima situazione energetica in cui si trova il paese. Ma dubito che sia mosso da convincimenti politici o scientifici: l’uso parsimonioso della materia grigia sembra proprio il suo naturale talento.

Io, però, non ho i suoi stessi geni, e – considerato che l’unico modo che ho per impressionare le ragazzine è raccontare storie – devo sforzarmi e studiare.