Breve romanzo di formazione con cerbottana e fionda

Nella mia classe, alle medie, c’erano tre ragazzi rom: Gabriela Butuşină, Carmen Voica e Dan. Probabilmente Claudia era di famiglia mista, come me. Gli altri, invece, si comportavano come se le loro famiglie fossero discese direttamente dai romani e dai daci rappresentati sulla colonna di Traiano e non arrivate da qualche villaggio sperduto in provincia di Craiova.

Butuşină era seduta all’ultimo banco, dove di solito stanno i bambini che prendono i voti peggiori, e quando la controllavano aveva sempre i pidocchi. Nonostante fosse parecchio bassa di statura, anche Voica stava seduta al penultimo banco. Dan era paffutello e sembrava più grande della sua età. Anche lui stava relegato in fondo alla classe. Maricica, invece, era la bambina che aveva più difficoltà di apprendimento, ma i suoi genitori facevano di tutto per aiutarla e avevano ottimi rapporti con la maestra. Per questo era seduta al primo banco. Ho cominciato l’anno all’ultimo banco, ma poi ho guadagnato posizioni, fino a ritrovarmi al banco con Claudia.

Butuşină portava a scuola il suo topolino per farci giocare, così è diventata subito la mia preferita. Sono stato al banco con lei per qualche giorno finché non mi sono preso i pidocchi e mia madre non mi ha vietato di starle vicino. Con i divieti di mia madre non si scherzava: o li rispettavo oppure mi ritrovavo costretto a dormire a pancia in giù per i lividi sul sedere. Così sono tornato al banco con Claudia. La casa di Voica era piena di scarafaggi, e ogni tanto ne portava a scuola qualche esemplare per farcelo vedere. Era la più scura della classe e aveva degli occhi verdi incredibili. Con Dan non avevo granché in comune.

Una gelosia passeggera

Corina e Radu avevano la mia stessa età ed erano gli intelligentoni del palazzo. Nel condominio eravamo più o meno otto coetanei, ma loro due non si vedevano mai: se ne stavano tutto il giorno in casa a studiare e poi a scuola frequentavano un’altra classe. Radu è diventato campione nazionale di scacchi. Era capace di battere sia me sia suo fratello a occhi chiusi: un talento che compensava la sua mancanza di socievolezza. Corina, invece, stava sempre fuori casa. Non avevamo niente in comune: sua madre era insegnante di francese e suo padre ingegnere elettronico. In realtà ero un po’ geloso della sua reputazione di ragazza sveglia e intelligente, ma l’invidia mi è passata qualche anno più tardi, quando ho scoperto che i miei voti d’ingresso al liceo erano migliori dei suoi.

Vivevamo a Craiova da quasi quattro anni e le cose andavano meglio di quanto avessi immaginato. L’appartamento in cui abitavamo era carino. Gli arredi erano della Cpl, la mitica fabbrica di mobili di Caransebeș, e il bagno aveva l’acqua calda più volte a settimana. Giocavo a calcio fino a quando le gambe non mi facevano male e a scuola riuscivo a essere tra i primi della classe senza troppi sforzi. In più avevo una cerbottana fichissima, ricavata da un tubo di pvc rubato dal cantiere accanto a casa, e una fionda ancora più bella. E giocavo a ping pong con una racchetta della marca vietnamita Hanoi, trovata per caso nella spazzatura del negozio vicino a casa. Il tavolo era in un locale parecchio triste, dove andavamo a giocare nelle vacanze invernali, quando non si poteva stare all’aperto.