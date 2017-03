Un adolescente con la testa sempre nel pallone

Ho cominciato a giocare a calcio con la Cfr Craiova, la squadra dei ferrovieri della città. Essendo nato a dicembre, ed essendo un po’ piccolino per la mia età, ho dovuto faticare a convincere l’allenatore che sarei stato in grado di combinare qualcosa. Non so perché lo chiamassero allenatore, visto che il suo talento principale era l’alcolismo e non il calcio. E comunque, se pure avessi voluto ispirarmi a qualcuno in quel campo, mio padre sarebbe stato una guida con una marcia in più.

L’allenatore ci faceva entrare in campo a seconda dell’altezza e ci guardava inebetito da bordo campo con una bottiglia di rum in mano. Ci ha allenati per cinque mesi, durante la primavera e l’estate di quell’anno. Sotto i pantaloncini, corti e larghi, non portava le mutande. Oggi posso dire che è stato uno dei pochi uomini che ho conosciuto un po’ più intimamente di quanto desiderassi.

Nei primi giorni di settembre ho giocato una partita contro l’Universitatea Craiova, la principale squadra della città. Quel giorno eravamo dodici in tutto, così sono stato schierato dal primo minuto. Mi sono accorto che era una partita importante perché gli avversari avevano un equipaggiamento da paura e già dal riscaldamento provavano una serie di schemi. Sono stato fortunato e ho giocato molto bene. È così che sono stato preso dall’Universitatea Craiova.

Una scelta difficile

Sono stato per quasi due anni in squadra con calciatori famosi come Dumitru Mitriţa, ho sgranato gli occhi davanti alle giocate di Gică Popescu, e sono rimasto colpito dal talento di Ovidiu Stîngă, che allora era un ragazzino. Sul campo me la sono cavata abbastanza bene, finché mia madre si è accorta che il calcio e la scuola non andavano troppo d’accordo. E visto che a quanto pare nella nostra cittadina, Budrea, tutti avevano lauree e dottorati, in famiglia è stata presa una decisione all’unanimità: niente calcio.

Mia madre è stata la prima ragazza rom del paese ad arrivare alle superiori. Ha fatto la scuola per infermieri, in cui allora era difficile entrare. Nella mia famiglia nessuno ha più ripetuto la stessa performance. Mio fratello non ha mai amato molto i libri e mia sorella ha avuto la sfortuna di scegliere la facoltà di medicina, dove ha tentato di entrare per tre anni di fila, senza successo, per poi decidere di sposarsi per scappare da mio padre.

Mia madre aveva invece deciso che io dovevo arrivare all’università. Non conosco nessuno più testardo di lei. Mi ha fatto smettere con il calcio perché per l’esame di ammissione al liceo dovevo imparare a memoria le schede critiche sulla letteratura romena, scritte dalla mia insegnante di romeno, una signora rispettabile, divorziata e un po’ isterica. Erano in una lingua pomposa e piena di metafore cretine. Ho capito subito che non le avrei memorizzate, così mi sono massacrato di grammatica e matematica e ho deciso che, nel tema di critica letteraria, avrei scritto quello che mi passava per la testa. Visto quanto sono sgrammaticato e quanta poca matematica conosco è chiaro che ho perso solo tempo.