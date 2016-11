In bici senza sella riesce a divertire con il precariato

Ritroviamo Giuggioli come attore in uno dei migliori episodi del film, Il parassita, in cui un giovane licenziato sopravvive rifugiandosi nella casa del suo ex datore di lavoro senza che lui se ne accorga. In Crisalide, una bravissima Emanuela Mascherini nasconde la sua gravidanza fingendo di essere bulimica per salvare il suo prezioso contratto a tempo indeterminato. L’episodio più bello, per la sua follia, è forse Il sacro graal. Tutti si rifiutano di bere dalla coppa che potrebbe renderli immortali: “L’eternità? Ma se non riusciamo neanche ad arrivare a fine mese!”.