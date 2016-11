Il cinema cristiano tenta le platee degli Stati Uniti

Un esempio: in God’s not dead la parte del cattivo tocca a un professore di filosofia che impone agli studenti di firmare un foglio con scritto “Dio è morto” come condizione per frequentare il suo corso, mentre il buono del film è il giovane studente che, in tutta coscienza, non può ubbidire, ed è obbligato dal prof a difendere la sua fede. Dal singolo episodio fiorisce un disegno divino dove il motore guasto dell’automobile di un pastore è il segno che lui deve restare in città, e il cancro diagnosticato a una blogger provoca l’immediato abbandono da parte del suo arrogante fidanzato.

Gli eroi del nuovo cinema cristiano sono predicatori, soldati, lavoratori di classe media, mogli e madri sottomesse all’autorità dell’uomo di casa. I cattivi sono docenti universitari, avvocati, medici, giornalisti, uomini politici, atei militanti ben ammanicati con i poteri forti, esponenti dell’Unione per i diritti civili. Chiunque possa essere ascritto a una vera o presunta élite liberale, insomma. Il terreno di scontro è una piccola città, al massimo un lindo sobborgo residenziale; un primo conflitto minore, che serve per far partire la storia, è sempre allargato fino a diventare il simbolo di uno scenario collettivo da incubo.

Costano poco e incassano moltissimo, senza avere attori famosi nel cast e senza appoggiarsi su imponenti campagne pubblicitarie. Negli Stati Uniti i film realizzati per un pubblico cristiano conservatore sono una forza con cui fare i conti da quasi dieci anni, ma nessuno ne parla, salvo i critici che li stroncano, qualche comico che li prende in giro, l’occasionale articolo di Hollywood Reporter che li racconta, sempre, come “campioni d’incasso a sorpresa”.

Costato due milioni di dollari, God’s not dead ne ha incassati più di 60. Il tratto in comune con qualsiasi melodramma americano di taglio basso è la dinamica di una lotta tra Davide e Golia: l’eroe parte in netto svantaggio, armato solo della sua onestà. Ma in primo piano ci sono anche la retorica della sfida impossibile, con i buoni che si battono per realizzare i loro sogni, e una grande paranoia persecutoria nell’ostinazione a dipingere se stessi come una minoranza sotto attacco: qui l’America intera sembra complottare contro i cristiani, impedendogli di vivere in pace, là dove, stando al Pew research center, nel 2014 si identificava come cristiano circa il 70 per cento della popolazione.

E siccome secondo questi film non è possibile credere in Dio se non si abbraccia una fede in particolare, la casella “altre religioni” è riempita da personaggi musulmani che prendono a calci le figlie sorprese ad ascoltare sermoni evangelici sull’iPod. A completare il quadro va la doppia ossessione sanitaria per la malattia come punizione che colpisce gli atei e per la preghiera come unico rimedio a uno spettro di disturbi che vanno dai tumori inoperabili (Do you believe?) alla depressione postpartum (Mamma che notte!).

Missione visibile

Non si tratta di una novità del passato recente. Vent’anni fa, però, con rare eccezioni, questi film erano confinati ai cataloghi delle vendite per corrispondenza e agli scaffali delle librerie cristiane, e sfioravano il grande schermo solo per iniziativa delle singole chiese che organizzavano proiezioni. Quando alcuni produttori hanno deciso di puntare al circuito della grande distribuzione, la loro missione è diventata molto più visibile, e nel giro di poco tempo sono cambiati anche i film, presentando una visione del mondo sempre più bellicosa e sempre meno aperta agli spettatori occasionali.

Tra questi, Fireproof del 2008 era una commedia dozzinale ma innocua, che poteva tranquillamente sembrare un caso di “sani valori tradizionali” rivisitati in chiave cristiana (uomo pigro e appassionato di porno online scopre la fede, l’umiltà e l’altruismo, e così facendo riconquista la moglie prossima al divorzio). Il suo equivalente del 2015, War room, prodotto dalla stessa compagnia, predica l’ubbidienza femminile come unica strada per far ravvedere un marito crudele: la protagonista si rinchiude in una cabina-armadio, la “camera della guerra” del titolo, e si mette a gridare le sue preghiere verso il cielo. Funziona. Sul finale scorrono immagini di bambini con le mani giunte e poliziotti che leggono la Bibbia, per terminare su insistenti inquadrature della Casa Bianca, mentre una voce fuori campo supplica Dio di allevare “una nuova generazione di guerrieri della preghiera”. War room ha incassato 67 milioni di dollari. Questo senza contare i profitti che arrivano dai servizi di streaming e dalla vendita dei diritti all’estero. È arrivato perfino in Italia, con il titolo Le armi del cuore.