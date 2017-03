Elle e il sapore della vendetta non convenzionale

Elle comincia con uno stupro. Questo lo sanno tutti ormai. È la ragione principale per cui il film viene considerato “scioccante”, o nel migliore dei casi “molto impegnativo”, fin dalle prime proiezioni al festival di Cannes dell’anno scorso. La prima scena, in sé, si presta a un minimo margine di ambiguità, ma le successive stabiliscono che non si è trattato di un gioco tra adulti sani e consenzienti: no, quella che ci è appena passata sotto gli occhi è stata una robaccia in piena regola. Non ci sono alibi, e non c’è bisogno di una seconda visione, di un flashback, che puntualmente arriva, per confermare la natura di quello che abbiamo visto. Tutto è proprio come sembra. La protagonista, Michèle, è stata violentata in casa sua. Difficile immaginare qualcuno che incarni con tanta precisione il cliché della buona vittima. Michèle è una donna bianca, istruita, benestante, di mezz’età. Non conosce il violentatore, che aveva il volto coperto da un passamontagna. Non se l’è andata a cercare. Se lei parlasse, nessuno la accuserebbe di aver inventato la storia per vendicarsi di una vecchia fiamma o per attirare l’attenzione, o di aver solo cambiato idea un minuto troppo tardi. E invece lei sceglie di restare in silenzio.

Nella narrazione tradizionale di uno stupro, la violenza taglia a metà la vita della vittima: esiste un prima e un dopo, e niente rimane uguale. Per sopravvivere, ci viene detto, si diventa qualcun altro. Michèle si ribella a questo stato di cose. Non vuole diventare un’altra e non vuole mettere tra parentesi la realtà per come l’ha affrontata fino a quel giorno. Allora archivia tutto, con metodo. Rimette in ordine la stanza, prepara un bagno caldo, getta il vestito che indossava al momento dell’aggressione, si fa le analisi del sangue tanto per verificare di non aver preso una malattia venerea, e poi passa oltre. La robaccia non la cambierà. Le radici della violenza

Quando ne parla agli amici, respinge con stizza le loro preoccupazioni. È vero, Michèle ha forti ragioni individuali dietro le frasi che usa per giustificare la decisione di non sporgere denuncia. Il suo astio verso “la polizia e i giornalisti”, messi insieme a formare un mantra indifferenziato, ha radici molto profonde. Però la sua spinta principale è il rifiuto di essere definita come persona da un singolo evento. Se non che, guarda un po’, la violenza finisce lo stesso per definirla. Lo stupratore non la lascia stare. Le manda messaggi, la tiene d’occhio. Michèle arriva a sospettare di diversi tra gli uomini che le girano intorno, compresi i suoi dipendenti. L’unico aggiornamento rispetto al materiale di base (il romanzo Oh… di Philippe Djian, pubblicato in Italia da Voland) sta nel far dirigere alla protagonista una casa di produzione di videogiochi, e quindi il possibile colpevole viene individuato in questo o quel programmatore scontento, che mal sopporta di dover ubbidire a un capo femmina, anche se il capo non batte ciglio quando ordina “più spasmi orgasmici” sul viso di una ragazza penetrata dai tentacoli di un mostro. In caso il colpevole vada cercato altrove, alla base del fatto ci sarebbe sempre il desiderio di rimettere Michèle al suo posto, punirla per un torto, fosse anche il puro fatto di esistere. Sarebbe un crimine d’odio, comunque, volto a colpire lei in particolare. Non basta umiliarla: il desiderio, qui, è di cancellarla. Nel concepire il film Paul Verhoeven non deve aver tenuto in considerazione il clima legato a certi veri casi di stupro e al relativo fango buttato addosso a chi denuncia. Ma la scelta di questo progetto non è stata casuale. In passato Verhoeven è stato tacciato di misoginia, essenzialmente per due tra i suoi film girati negli Stati Uniti, Basic instinct e Showgirls (entrambi, va detto, sceneggiati da un’altra persona, Joe Eszterhas), dove al centro della storia c’era una donna pericolosa, in apparenza amorale. Sembra un altro mondo il passato recente dei primi anni novanta in cui gli attivisti lgbt organizzavano picchetti sul set di Basic instinct, colpevole, molto prima di essere proiettato in pubblico, di presentare una visione fosca e distorta delle vite reali di gay e lesbiche. Quando poi, a guardare il prodotto finito, era l’anti-eroina bisessuale il cuore pulsante del film, l’unico personaggio per cui si potesse parteggiare o che si seguisse con attenzione.

Non ci si mette davanti a un film di Paul Verhoeven se si cerca un racconto prevedibile, con buoni e cattivi ben definiti