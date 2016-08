La bomba politica del ministro contro il parlamento iracheno

Il parlamento iracheno è stato attaccato per la seconda volta in due mesi. Questa volta l’attacco è venuto dall’interno. Il ministro della difesa Khalid al Obeidi con un gruppo di suoi ufficiali si è precipitato in parlamento dove doveva rispondere alle accuse di corruzione dei deputati. Come un soldato nel mezzo di una battaglia contro il gruppo Stato islamico (Is), ha sferrato l’attacco prima di essere attaccato.

Al Obeidi ha lanciato una bomba potente, ha commentato lo studioso Abbas Kadhim. Il ministro ha accusato nove deputati di aver tentato di corromperlo per alcuni contratti riguardanti commesse di armi e di cibo destinato ai soldati, e per la nomina di nuovi ufficiali.

Il ministro ha fatto i nomi dei nove; tra questi figura anche quello del presidente del parlamento Salim al Jubouri, che ha deciso immediatamente di dimettersi.

È stata davvero una bomba potente, ed è stata lanciata al momento giusto: qualche giorno prima dell’inizio della battaglia decisiva per liberare Mosul dall’Is, quando sostituire il ministro della difesa era impensabile, e qualche giorno dopo la visita di Al Obeidi a Washington, dove ha ricevuto molti elogi per le sue capacità militari. E inoltre nel momento peggiore per il parlamento, assalito pochi giorni prima dai manifestanti che chiedevano delle riforme.

La questione ora è fin dove vorrà arrivare Al Obeidi, forte del consenso riscosso nell’esercito come leader sul campo di battaglia, di quello ottenuto dopo aver denunciato i deputati corrotti in parlamento, e degli apprezzamenti ricevuti durante la sua visita a Washington.

Tenterà un colpo di stato o sarà sconfitto dai delinquenti in parlamento?